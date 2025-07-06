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Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 06.07.2025
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:56:00+03:00
2025-07-06T17:56:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Бразилии. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
https://ria.ru/20250706/briks-2027517620.html
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владимир путин, сергей лавров, рио-де-жанейро (город), бразилия, россия, брикс, в мире
Владимир Путин, Сергей Лавров, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Россия, БРИКС, В мире
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Президент России Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи