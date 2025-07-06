https://ria.ru/20250706/putin--2027516797.html

Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи

Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 06.07.2025

Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент Бразилии Луис Инасис Лула да Силва, открывая саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, дистанционно поприветствовал российского коллегу Владимира Путина,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:44:00+03:00

2025-07-06T17:44:00+03:00

2025-07-06T17:53:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасис Лула да Силва, открывая саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, дистанционно поприветствовал российского коллегу Владимира Путина, участвующего в мероприятии по видеосвязи."Мне приятно поприветствовать вас... президента России Владимира Путина, участвующего дистанционно", - заявил бразильский лидер.

https://ria.ru/20250706/briks-2027517620.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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бразилия, брикс, владимир путин, рио-де-жанейро (город), россия, в мире