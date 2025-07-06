https://ria.ru/20250706/putin--2027516797.html
Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи
Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 06.07.2025
Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи
Президент Бразилии Луис Инасис Лула да Силва, открывая саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, дистанционно поприветствовал российского коллегу Владимира Путина,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:44:00+03:00
2025-07-06T17:44:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасис Лула да Силва, открывая саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, дистанционно поприветствовал российского коллегу Владимира Путина, участвующего в мероприятии по видеосвязи."Мне приятно поприветствовать вас... президента России Владимира Путина, участвующего дистанционно", - заявил бразильский лидер.
https://ria.ru/20250706/briks-2027517620.html
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Бразилия, БРИКС, Владимир Путин, Рио-де-Жанейро (город), Россия, В мире
Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи
Владимир Путин участвует в саммите БРИКС по видеосвязи