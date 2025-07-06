https://ria.ru/20250706/putin--2027498362.html

Путин назвал Россию сплоченным народным фронтом

Путин назвал Россию сплоченным народным фронтом - РИА Новости, 06.07.2025

Путин назвал Россию сплоченным народным фронтом

Вся Россия сейчас является единым, сплоченным народным фронтом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:51:00+03:00

2025-07-06T15:51:00+03:00

2025-07-06T17:00:00+03:00

россия

владимир путин

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вся Россия сейчас является единым, сплоченным народным фронтом, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели - безопасному и мирному будущему России", - отметил президент в ходе своего выступления на форуме "Всё для Победы".

https://ria.ru/20250706/svo-2027497876.html

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2025

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россия, владимир путин, общество