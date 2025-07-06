https://ria.ru/20250706/putin--2027496444.html

Путин на форуме ОНФ призвал почтить память погибших бойцов минутой молчания

Путин на форуме ОНФ призвал почтить память погибших бойцов минутой молчания - РИА Новости, 06.07.2025

Путин на форуме ОНФ призвал почтить память погибших бойцов минутой молчания

Президент России Владимир Путин на форуме ОНФ попросил почтить память погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:41:00+03:00

2025-07-06T15:41:00+03:00

2025-07-06T16:02:00+03:00

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме ОНФ попросил почтить память погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова и всех погибших бойцов минутой молчания.В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы."Прошу почтить память Михаила Гудкова и его боевых товарищей, всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания", - сказал Путин в ходе форума "Все для Победы!".Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250706/putin-2027498521.html

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Путин объявил минуту молчания по погибшему заместителю главкома ВМФ Михаилу Гудкову Путин объявил минуту молчания по погибшему заместителю главкома ВМФ Михаилу Гудкову 2025-07-06T15:41 true PT0M53S

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общероссийский народный фронт, общество, михаил гудков, владимир путин, курская область, донбасс, россия