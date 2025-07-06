https://ria.ru/20250706/putin--2027496444.html
Путин на форуме ОНФ призвал почтить память погибших бойцов минутой молчания
Путин на форуме ОНФ призвал почтить память погибших бойцов минутой молчания - РИА Новости, 06.07.2025
Путин на форуме ОНФ призвал почтить память погибших бойцов минутой молчания
Президент России Владимир Путин на форуме ОНФ попросил почтить память погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:41:00+03:00
2025-07-06T15:41:00+03:00
2025-07-06T16:02:00+03:00
общероссийский народный фронт
общество
специальная военная операция на украине
михаил гудков
владимир путин
курская область
донбасс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027499478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47a410438004852d0f2da87ecec2c046.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме ОНФ попросил почтить память погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова и всех погибших бойцов минутой молчания.В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы."Прошу почтить память Михаила Гудкова и его боевых товарищей, всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания", - сказал Путин в ходе форума "Все для Победы!".Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250706/putin-2027498521.html
https://ria.ru/20250706/putin-2027496890.html
курская область
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027499478_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86797d87f750fb3fb059288a296d9dc4.jpg
Путин объявил минуту молчания по погибшему заместителю главкома ВМФ Михаилу Гудкову
Путин объявил минуту молчания по погибшему заместителю главкома ВМФ Михаилу Гудкову
2025-07-06T15:41
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, общество, михаил гудков, владимир путин, курская область, донбасс, россия
Общероссийский народный фронт, Общество, Специальная военная операция на Украине, Михаил Гудков, Владимир Путин, Курская область, Донбасс, Россия
Путин на форуме ОНФ призвал почтить память погибших бойцов минутой молчания
Путин на форуме ОНФ призвал почтить память всех погибших бойцов минутой молчания