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Путин осмотрел выставку "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025
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14:37 06.07.2025 (обновлено: 14:40 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin--2027487829.html
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"
Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:37:00+03:00
2025-07-06T14:40:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент РИА Новости. Работа Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" началась три года назад, когда в 2022 году движение начало помогать участникам спецоперации. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность благотворительного фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
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60
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Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
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владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"

Путин осмотрел выставку "Все для Победы!", посвященную работе Народного фронта

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент РИА Новости.
Работа Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" началась три года назад, когда в 2022 году движение начало помогать участникам спецоперации. Решение было принято при участии военных корреспондентов.
Деятельность благотворительного фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
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