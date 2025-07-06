https://ria.ru/20250706/putin--2027487829.html

Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"

Путин осмотрел выставку "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025

Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"

Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:37:00+03:00

2025-07-06T14:37:00+03:00

2025-07-06T14:40:00+03:00

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027487976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_314d419df6074e412c5abf02899f292a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент РИА Новости. Работа Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" началась три года назад, когда в 2022 году движение начало помогать участникам спецоперации. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность благотворительного фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!" Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!" 2025-07-06T14:37 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество