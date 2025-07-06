https://ria.ru/20250706/putin--2027487829.html
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"
Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:37:00+03:00
2025-07-06T14:37:00+03:00
2025-07-06T14:40:00+03:00
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027487976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_314d419df6074e412c5abf02899f292a.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент РИА Новости. Работа Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" началась три года назад, когда в 2022 году движение начало помогать участникам спецоперации. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность благотворительного фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027487976_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e838f3caf620c48febef9131d1db0ea3.jpg
Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
Путин на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
2025-07-06T14:37
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!"
Путин осмотрел выставку "Все для Победы!", посвященную работе Народного фронта
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, передает корреспондент РИА Новости.
Работа Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" началась три года назад, когда в 2022 году движение начало помогать участникам спецоперации. Решение было принято при участии военных корреспондентов.
Деятельность благотворительного фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.