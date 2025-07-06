Путин приехал в Национальный центр "Россия"

Национальный центр "Россия" был создан указом президента для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября . В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба". Путин посетил центр уже в пятый раз.