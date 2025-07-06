Путин приехал в Национальный центр "Россия"
Путин в пятый раз посетил Национальный центр "Россия" в Москве
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщали в Кремле, он посетит выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта, вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
Благотворительный фонд "Все для Победы!"
- Он начал помогать участникам спецоперации в 2022 году.
- Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы.
- За три года работы россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
- Деятельность фонда также направлена на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.
Национальный центр "Россия" был создан указом президента для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября . В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба". Путин посетил центр уже в пятый раз.
Национальный центр "Россия" отметил первую годовщину
1 июля, 22:11