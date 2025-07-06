https://ria.ru/20250706/pushilin-2027546181.html

Пушилин сообщил об успехах ВС России в Часовом Яре

Пушилин сообщил об успехах ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 06.07.2025

Пушилин сообщил об успехах ВС России в Часовом Яре

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах ВС РФ в Часовом Яре. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:58:00+03:00

2025-07-06T21:58:00+03:00

2025-07-06T21:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

артемовск (донецкая область)

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах ВС РФ в Часовом Яре. "Константиновское направление - мы также видим и освобождение населенных пунктов, и видим также определенные успехи и в самом Часовом Яре, и уже не за горами хорошие новости о самом населенном пункте. Ну а дальше освобождение уже непосредственно Константиновки", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027446246.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск (донецкая область)

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донецкая народная республика, часов яр, артемовск (донецкая область), денис пушилин, вооруженные силы рф