https://ria.ru/20250706/pushilin-2027546181.html
Пушилин сообщил об успехах ВС России в Часовом Яре
Пушилин сообщил об успехах ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 06.07.2025
Пушилин сообщил об успехах ВС России в Часовом Яре
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах ВС РФ в Часовом Яре. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:58:00+03:00
2025-07-06T21:58:00+03:00
2025-07-06T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах ВС РФ в Часовом Яре. "Константиновское направление - мы также видим и освобождение населенных пунктов, и видим также определенные успехи и в самом Часовом Яре, и уже не за горами хорошие новости о самом населенном пункте. Ну а дальше освобождение уже непосредственно Константиновки", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250706/spetsoperatsiya-2027446246.html
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
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донецкая народная республика, часов яр, артемовск (донецкая область), денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил об успехах ВС России в Часовом Яре
глава ДНР Пушилин: ВС России достигли успехов в Часовом Яре