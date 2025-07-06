https://ria.ru/20250706/pulkovo--2027483884.html
В Пулково задержали свыше 20 рейсов более чем на четыре часа
В Пулково задержали свыше 20 рейсов более чем на четыре часа - РИА Новости, 06.07.2025
В Пулково задержали свыше 20 рейсов более чем на четыре часа
Аэропорт "Пулково" работает штатно, в настоящее время 22 рейса задержано более чем на 4 часа, сообщила авиагавань. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:07:00+03:00
2025-07-06T14:07:00+03:00
2025-07-06T14:08:00+03:00
пулково (аэропорт)
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно, в настоящее время 22 рейса задержано более чем на 4 часа, сообщила авиагавань. "Аэропорт Пулково работает штатно. На 6 июля запланирован 571 рейс, из них международных – 100. На 12.00 мск задержано более 4 часов - 22 рейса", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Там же добавили, что в "Пулково" работает единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний для стабилизации расписания.
https://ria.ru/20250706/podrobnosti--2027453203.html
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пулково (аэропорт), безопасность
Пулково (аэропорт), Безопасность
В Пулково задержали свыше 20 рейсов более чем на четыре часа
В Пулково задержали 22 рейса более чем на четыре часа