https://ria.ru/20250706/pulkovo--2027483884.html

В Пулково задержали свыше 20 рейсов более чем на четыре часа

В Пулково задержали свыше 20 рейсов более чем на четыре часа - РИА Новости, 06.07.2025

В Пулково задержали свыше 20 рейсов более чем на четыре часа

Аэропорт "Пулково" работает штатно, в настоящее время 22 рейса задержано более чем на 4 часа, сообщила авиагавань. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:07:00+03:00

2025-07-06T14:07:00+03:00

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пулково (аэропорт)

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно, в настоящее время 22 рейса задержано более чем на 4 часа, сообщила авиагавань. "Аэропорт Пулково работает штатно. На 6 июля запланирован 571 рейс, из них международных – 100. На 12.00 мск задержано более 4 часов - 22 рейса", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Там же добавили, что в "Пулково" работает единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний для стабилизации расписания.

https://ria.ru/20250706/podrobnosti--2027453203.html

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пулково (аэропорт), безопасность