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"Всему виной перестройка". Кто придумал праздник Ивана Купалы

Иван Купала 2025: какого числа праздник, традиции и народные приметы

"Всему виной перестройка". Кто придумал праздник Ивана Купалы

У православных — канун Рождества Иоанна Предтечи, известного в народе как Иван Купала. Многие уверены, что этот праздник существовал еще в дохристианские... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T10:56:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — канун Рождества Иоанна Предтечи, известного в народе как Иван Купала. Многие уверены, что этот праздник существовал еще в дохристианские времена, а до наших дней дошел в неизменном виде. Так ли это на самом деле — разбиралось РИА Новости.Никакого ИванаНочные костры, танцы и хороводы, венки по воде и страшилки про русалок и водяных — организаторы массовых мероприятий иногда так увлекаются, что день Ивана Купалы превращается в настоящую вакханалию. Интернет же потом наводняет поток гневных комментариев от "знатоков": мол, все не так.А существовал ли вообще такой праздник?К слову, современные последователи Перуна скажут, что такого торжества у них нет. Вместо него — просто "Купала". Корень "куп" означает соединение. Отсюда, следуя их логике, пошли такие слова, как "совокупить", "купность".Неоязычники считают Купалу одним из главных праздников древних славян. Якобы отмечали его на третий день после летнего солнцестояния. Поскольку вычислить точную дату в те далекие времена было сложно, торжество было плавающим: выпадало приблизительно на 24 июня (6-7 июля по новому стилю).В наши дни "реставраторы славянского культа" начинают праздновать задолго до рассвета. Обычно у реки или озера разводят большие костры. Именно так, в их представлении, происходит "свадьба огня и воды". Свадебная тематика проглядывается и в других обрядах — например, гадании на суженого, или плетении венков.Правда, с неоязычниками категорически не согласны ученые. Они настаивают: происхождение славянского праздника настолько туманно, а достоверных источников так мало, что волей-неволей появляется соблазн вписать в историю что-то "от себя". С определенностью можно утверждать одно: Купала выпадал на переходный период.Их, поясняют фольклористы, было несколько. Например, окончание жатвы — природа увядает, чтобы затем воскреснуть. Или дни солнцестояния, когда в сознании людей появлялся страх неопределенности: что будет дальше?Такое состояние могло подтолкнуть древних славян к мысли, что два мира — земной и потусторонний — на короткое время соединяются. Так и появилось представление о разгуле нечисти в летнюю ночь.Остается другой вопрос: откуда в названии праздника имя Иван?Легко объяснитьТут-то и приходит на помощь православная традиция. Дело в том, что 7 июля православные христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи — крестителя Иисуса Христа.Согласно Писанию, у первосвященника Иерусалимского храма Захарии и его жены Елисаветы долго не было детей. В древней Иудее это считалось дурным знаком. Но однажды, повествует евангелист Лука, во время богослужения Захарии явился ангел. "Услышана молитва твоя, — возвестил он, — и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя — Иоанн".Первосвященник не поверил. И в наказание за сомнение был лишен дара речи. Когда же младенец родился, родственники хотели назвать его Захарией. Однако мать настояла на имени Иоанн."И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: "Иоанн имя ему". И все удивились", — свидетельствует апостол.Только после этого Захария снова заговорил. "И ты, младенец, — были его первые слова к сыну, — наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему". Именно поэтому Иоанна еще именуют Предтечей, то есть предшествующим Спасителю.Христос же называл его "величайшим из рожденных женами". Ведь Креститель, поясняют священнослужители, был последним из пророков, на нем завершился этап подготовки человечества к принятию Нового завета.Согласно Священному Преданию, после мученической кончины Предтеча проповедовал даже в аду. Уверял, что скоро туда придет Спаситель и освободит "тех, кто в душе откликнется на призыв Божий".Простое совпадениеОднако из-за близости дат возникло расхожее заблуждение: мол, Церковь заменила Купалу Рождеством Иоанна Крестителя. Но это, объясняет духовенство, отнюдь не так.Крестившаяся от Византии Русь переняла у нее и календарь. А к тому моменту он уже окончательно сформировался и не подвергался никаким изменениям. И уж тем более не подстраивался под языческие верования славян.Да и в целом в православном календаре нет таких дат, которые бы передвигали исключительно в миссионерских целях. Следовательно, тесное соседство славянского Купалы и христианского праздника Рождества Иоанна Предтечи — простое совпадение.А появление современного празднества — Ивана Купалы — объясняется довольно просто. В первые после Крещения века проповедники предостерегали Русь об опасности двоеверия. Не мог человек одновременно совершать языческие обряды и оставаться христианином.Но в народном сознании процесс "перестройки" затянулся на несколько столетий. И, видимо, не завершился — судя по тому, какой популярностью пользуются купальские традиции в наши дни.

https://ria.ru/20250615/post-2021827993.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение