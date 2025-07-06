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В России потушили 16 лесных пожаров за сутки
В России потушили 16 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 06.07.2025
В России потушили 16 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 16 лесных пожаров на площади 746 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:00:00+03:00
2025-07-06T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 16 лесных пожаров на площади 746 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.07.2025 в России лесопожарные службы ликвидировали 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 746 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ было 37 лесных пожаров на площади 15 185 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Бурятии - 17 пожаров на площади 13 467 гектаров.
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россия, республика бурятия, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Республика Бурятия, Природные пожары в России, Происшествия
В России потушили 16 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 16 лесных пожаров за сутки