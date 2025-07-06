Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 06.07.2025 (обновлено: 11:19 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/pomosch-2027462981.html
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву - РИА Новости, 06.07.2025
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву
Приостановка Соединенными Штатами поставок вооружений Украине говорит о желании администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:52:00+03:00
2025-07-06T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_9460254591c1b96e2b459aebe27c046a.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Приостановка Соединенными Штатами поставок вооружений Украине говорит о желании администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от прокси-войны времен бывшего президента Джо Байдена, пишет The National Interest."Пауза, вероятно, говорит о том, что администрация Трампа отходит от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа "Америка прежде всего". Возобновят ли США поставки, будет зависеть от завершения Пентагоном аудита запасов", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что состояние арсеналов и глобальные обязательства Вашингтона будут непосредственно влиять на темпы пополнения запасов ВСУ.О приостановке накачивания Киева оружием во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250706/umerov-2027470830.html
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f3e87e134abaa7ad44d3b3d25a265c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву

NI: США хотят дистанцироваться от прокси-войны Байдена, остановив помощь Украине

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство артиллерийских снарядов в США
Производство артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Производство артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Приостановка Соединенными Штатами поставок вооружений Украине говорит о желании администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от прокси-войны времен бывшего президента Джо Байдена, пишет The National Interest.
"Пауза, вероятно, говорит о том, что администрация Трампа отходит от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа "Америка прежде всего". Возобновят ли США поставки, будет зависеть от завершения Пентагоном аудита запасов", — говорится в публикации.
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Кадры с домом главы Минобороны Украины в США возмутили журналиста
11:16
Автор статьи отметил, что состояние арсеналов и глобальные обязательства Вашингтона будут непосредственно влиять на темпы пополнения запасов ВСУ.
О приостановке накачивания Киева оружием во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Зеленский запретил продавать оружие Украине
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала