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СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву - РИА Новости, 06.07.2025
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву
Приостановка Соединенными Штатами поставок вооружений Украине говорит о желании администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:52:00+03:00
2025-07-06T09:52:00+03:00
2025-07-06T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Приостановка Соединенными Штатами поставок вооружений Украине говорит о желании администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от прокси-войны времен бывшего президента Джо Байдена, пишет The National Interest."Пауза, вероятно, говорит о том, что администрация Трампа отходит от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа "Америка прежде всего". Возобновят ли США поставки, будет зависеть от завершения Пентагоном аудита запасов", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что состояние арсеналов и глобальные обязательства Вашингтона будут непосредственно влиять на темпы пополнения запасов ВСУ.О приостановке накачивания Киева оружием во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250706/umerov-2027470830.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву
NI: США хотят дистанцироваться от прокси-войны Байдена, остановив помощь Украине