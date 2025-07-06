https://ria.ru/20250706/pomosch-2027462981.html

СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву

СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву - РИА Новости, 06.07.2025

СМИ раскрыли, что стоит за решением США остановить выделение помощи Киеву

Приостановка Соединенными Штатами поставок вооружений Украине говорит о желании администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:52:00+03:00

2025-07-06T09:52:00+03:00

2025-07-06T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Приостановка Соединенными Штатами поставок вооружений Украине говорит о желании администрации американского лидера Дональда Трампа дистанцироваться от прокси-войны времен бывшего президента Джо Байдена, пишет The National Interest."Пауза, вероятно, говорит о том, что администрация Трампа отходит от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа "Америка прежде всего". Возобновят ли США поставки, будет зависеть от завершения Пентагоном аудита запасов", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что состояние арсеналов и глобальные обязательства Вашингтона будут непосредственно влиять на темпы пополнения запасов ВСУ.О приостановке накачивания Киева оружием во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250706/umerov-2027470830.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша