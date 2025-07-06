https://ria.ru/20250706/pogoda-2027463141.html

Москвичам рассказали о жаркой погоде во вторник

Москвичам рассказали о жаркой погоде во вторник - РИА Новости, 06.07.2025

Москвичам рассказали о жаркой погоде во вторник

Воздух в московском регионе во вторник прогреется до плюс 32 градусов, местами пройдут залповые ливни, не исключен град, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:54:00+03:00

2025-07-06T09:54:00+03:00

2025-07-06T10:02:00+03:00

общество

подольск

чехов

серпухов

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздух в московском регионе во вторник прогреется до плюс 32 градусов, местами пройдут залповые ливни, не исключен град, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в понедельник метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона. В московском регионе прогнозируется переменная облачность, местами может пройти незначительный дождь. Ночью плюс 12 - плюс 15, днем потеплеет до плюс 25 - плюс 28 градусов."Во вторник аэросиноптическая ситуация не изменится, но из-за увеличения притока лучистой энергии Солнца, усилится конвекция воздуха, а значит, в небе появятся отдельные "башенки" кучево-дождевых облаков высотой 11-12 километров, вечером возможна гроза. Атмосфера "выстрелит". По области местами - Подольск, Чехов, Серпухов - могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23-28 миллиметров. Не исключен град диаметром 3-6 миллиметров. Под утро плюс 15 - плюс 18, в дневные часы плюс 29 - плюс 32 градуса", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

подольск

чехов

серпухов

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общество, подольск, чехов, серпухов, евгений тишковец