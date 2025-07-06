https://ria.ru/20250706/podzhog-2027458647.html

Поджигатель ТЦ в Ухте предлагал сдать заказчика в обмен на смягчение статьи

Поджигатель ТЦ в Ухте предлагал сдать заказчика в обмен на смягчение статьи - РИА Новости, 06.07.2025

Поджигатель ТЦ в Ухте предлагал сдать заказчика в обмен на смягчение статьи

Один из поджигателей торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, Алексей Пулялин предлагал следствию рассказать о деталях... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:26:00+03:00

2025-07-06T09:26:00+03:00

2025-07-06T09:26:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один из поджигателей торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, Алексей Пулялин предлагал следствию рассказать о деталях преступления и заказчиках поджога в обмен на обвинение по менее тяжкой статье, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина сначала оправдали, а затем суд признал их виновными и назначил пожизненное лишение свободы. При этом поджигатели вначале написали явку с повинной, а потом заявили о своей невиновности. При проверке показаний осужденных выяснилось, что они сами и их родственники пытались искусственно создать алиби, чтобы избежать ответственности. Из показаний оперативников следует, что Коростелев и Пулялин рассчитывали, что за поджог им предъявят обвинение лишь по статье об умышленном уничтожении имущества и не хотели обвинения в убийстве. Давая противоречивые показания они надеялись, что это помешает следствию обвинить их в умышленном убийстве 25 человек. "Пулялин подтвердил, что... он дает противоречивые показания в деталях, оставляя себе пути отхода в случае, если их обвинят по ст.105 ч.2 УК РФ (Убийство). В том случае, если их будут обвинять только по ст.167 ч.2 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ему будут даны гарантии в этом, то он даст подробные правдивые показания о деталях совершенного преступления и о лицах, которые заказали поджог ТЦ "Пассаж", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250706/pozhar-2027444176.html

https://ria.ru/20250706/rassledovanie-2027451076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ухта