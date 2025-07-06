https://ria.ru/20250706/podrostki-2027447547.html

Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов

Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов - РИА Новости, 06.07.2025

Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов

Более 150 подростков от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T05:54:00+03:00

2025-07-06T05:54:00+03:00

2025-07-06T05:54:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 150 подростков от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга. Согласно информации, на сегодняшний день, в перечне лиц, включенных в список террористов, числится один 14-летний подросток, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 подростков - 16-летние и 85 - 17-летние. Сейчас в базе содержатся сведения о 155 подростках в возрасте от 14 до 17 лет. Всего в перечне террористов и экстремистов в РФ находятся почти 18 тысяч человек. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20250704/podrostok-2027097826.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность