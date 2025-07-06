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Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов - РИА Новости, 06.07.2025
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05:54 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/podrostki-2027447547.html
Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов
Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов - РИА Новости, 06.07.2025
Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов
Более 150 подростков от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T05:54:00+03:00
2025-07-06T05:54:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 150 подростков от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга. Согласно информации, на сегодняшний день, в перечне лиц, включенных в список террористов, числится один 14-летний подросток, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 подростков - 16-летние и 85 - 17-летние. Сейчас в базе содержатся сведения о 155 подростках в возрасте от 14 до 17 лет. Всего в перечне террористов и экстремистов в РФ находятся почти 18 тысяч человек. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20250704/podrostok-2027097826.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность
Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов

В России в списке террористов и экстремистов находится более 150 подростков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 150 подростков от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга.
Согласно информации, на сегодняшний день, в перечне лиц, включенных в список террористов, числится один 14-летний подросток, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 подростков - 16-летние и 85 - 17-летние. Сейчас в базе содержатся сведения о 155 подростках в возрасте от 14 до 17 лет. Всего в перечне террористов и экстремистов в РФ находятся почти 18 тысяч человек.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток
4 июля, 09:25
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Безопасность
 
 
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