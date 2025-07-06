https://ria.ru/20250706/podrobnosti--2027453203.html
Появились подробности после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
Появились подробности после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье - РИА Новости, 06.07.2025
Появились подробности после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
Девять человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье, угрозы жизни нет, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:23:00+03:00
2025-07-06T08:23:00+03:00
2025-07-06T09:15:00+03:00
происшествия
ан-2
досааф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр осипов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Девять человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов."Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия. Трое человек находятся в тяжелой степени тяжести. Остальные — в средней. Угрозы жизни ни у кого нет", - сообщил Осипов.Глава региона уточнил, что все - профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет.Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" в Забайкальском крае через 16 минут после взлёта, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. Региональный главк МЧС России сообщал, что шесть человек пострадали при инциденте, погибших нет. Позже в ведомстве уточнили, что число пострадавших возросло до восьми человек. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что "шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии", всем оказывается необходимая помощь.Причиной жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края стала неисправность двигателя, по факту проводится проверка, позже уточнила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html
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Спасатели у самолета АН-2 в Читинском районе
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе, предварительно, пострадали 6 человек, погибших нет, сообщает МЧС Забайкалья.
2025-07-06T08:23
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происшествия, ан-2, досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр осипов, забайкальский край, россия
Происшествия, Ан-2, ДОСААФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Осипов, Забайкальский край, Россия
Появились подробности после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье
После жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье госпитализированы 9 человек