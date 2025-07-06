https://ria.ru/20250706/podrobnosti--2027453203.html

Появились подробности после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Появились подробности после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье - РИА Новости, 06.07.2025

Появились подробности после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Девять человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье, угрозы жизни нет, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:23:00+03:00

2025-07-06T08:23:00+03:00

2025-07-06T09:15:00+03:00

происшествия

ан-2

досааф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр осипов

забайкальский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Девять человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье, угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов."Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия. Трое человек находятся в тяжелой степени тяжести. Остальные — в средней. Угрозы жизни ни у кого нет", - сообщил Осипов.Глава региона уточнил, что все - профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет.Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жесткую посадку в районе СНТ "Топограф" в Забайкальском крае через 16 минут после взлёта, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. Региональный главк МЧС России сообщал, что шесть человек пострадали при инциденте, погибших нет. Позже в ведомстве уточнили, что число пострадавших возросло до восьми человек. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что "шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии", всем оказывается необходимая помощь.Причиной жёсткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края стала неисправность двигателя, по факту проводится проверка, позже уточнила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html

https://ria.ru/20250705/samolet-2027409405.html

забайкальский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели у самолета АН-2 в Читинском районе Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе, предварительно, пострадали 6 человек, погибших нет, сообщает МЧС Забайкалья. 2025-07-06T08:23 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ан-2, досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр осипов, забайкальский край, россия