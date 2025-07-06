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Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов - РИА Новости, 06.07.2025
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Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов
Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов - РИА Новости, 06.07.2025
Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов
Английские инструкторы давали неэффективные знания боевикам ВСУ, которые не подходили к реалиям на поле боя, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T07:20:00+03:00
2025-07-06T07:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Английские инструкторы давали неэффективные знания боевикам ВСУ, которые не подходили к реалиям на поле боя, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский. "Я проходил военную подготовку в селе Старичи, Яворовский полигон… В учебном центре с нами работало трое английских инструкторов, которые делились с нами своим опытом. Но их опыт был нецелесообразный, потому что они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям. И такой пример, как "наступление пятерками", был неэффективен. Мы пробовали на учебном занятии, и он не дал никаких результатов", - заявил пленный. По его словам, с апреля по май на данном полигоне находились около 30 западных инструкторов. На его роту выделялось три инструктора - консультанта, которые проводили занятия по инженерной подготовке, тактике, обороне и наступлению, уточнил пленный.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов

Пленный Шендевинский: английские инструкторы давали неэффективные знания ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Английские инструкторы давали неэффективные знания боевикам ВСУ, которые не подходили к реалиям на поле боя, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский.
"Я проходил военную подготовку в селе Старичи, Яворовский полигон… В учебном центре с нами работало трое английских инструкторов, которые делились с нами своим опытом. Но их опыт был нецелесообразный, потому что они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям. И такой пример, как "наступление пятерками", был неэффективен. Мы пробовали на учебном занятии, и он не дал никаких результатов", - заявил пленный.
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По его словам, с апреля по май на данном полигоне находились около 30 западных инструкторов.
На его роту выделялось три инструктора - консультанта, которые проводили занятия по инженерной подготовке, тактике, обороне и наступлению, уточнил пленный.
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