https://ria.ru/20250706/plennyj-2027450596.html

Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов

Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов - РИА Новости, 06.07.2025

Украинский пленный пожаловался на некомпетентность британских инструкторов

Английские инструкторы давали неэффективные знания боевикам ВСУ, которые не подходили к реалиям на поле боя, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T07:20:00+03:00

2025-07-06T07:20:00+03:00

2025-07-06T07:20:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Английские инструкторы давали неэффективные знания боевикам ВСУ, которые не подходили к реалиям на поле боя, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский. "Я проходил военную подготовку в селе Старичи, Яворовский полигон… В учебном центре с нами работало трое английских инструкторов, которые делились с нами своим опытом. Но их опыт был нецелесообразный, потому что они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям. И такой пример, как "наступление пятерками", был неэффективен. Мы пробовали на учебном занятии, и он не дал никаких результатов", - заявил пленный. По его словам, с апреля по май на данном полигоне находились около 30 западных инструкторов. На его роту выделялось три инструктора - консультанта, которые проводили занятия по инженерной подготовке, тактике, обороне и наступлению, уточнил пленный.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины