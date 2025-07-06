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Военного из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения его мамы - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/plen-2027485813.html
Военного из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения его мамы
Военного из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения его мамы - РИА Новости, 06.07.2025
Военного из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения его мамы
Военнослужащего из города Гурьевска Кемеровской области вернули из украинского плена в день рождения его мамы, следует из телефонного разговора губернатора Ильи РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:25:00+03:00
2025-07-06T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
гурьевск
илья середюк
владимир мединский
вооруженные силы украины
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КЕМЕРОВО, 6 июл – РИА Новости. Военнослужащего из города Гурьевска Кемеровской области вернули из украинского плена в день рождения его мамы, следует из телефонного разговора губернатора Ильи Середюка с родными освобожденных российских военнослужащих, размещенного в Telegram-канале главы Кузбасса. В пятницу министерство обороны РФ сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Ранее Середюк сообщил, что среди военнослужащих, освобожденных из плена по обмену с Украиной 4 июля, возвращены 9 военнослужащих из Кузбасса. Губернатор связался с их семьями. "Наталья Леонидовна,... звоню вас поздравить с этим радостным событием. Благодаря тем усилиям, которые делает наш президент Владимир Владимирович Путин, его помощник Владимир Ростиславович Мединский по договоренностям и обмену наших военнослужащих, находящихся в плену на Украине, освобождено 9 кузбассовцев, и в том числе ваш сын, Денис Вячеславович", - сказал Середюк. Губернатор подчеркнул, что сын вернулся из плена в рамках обмена 4 июля - в день рождения его матери. "Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения. У вас получается двойной праздник. И с этим тоже хотел поздравить", – отметил Середюк, общаясь с мамой освобожденного военнопленного. "Это был самый дорогой в моей жизни подарок, (подаренный – ред.) судьбой", – ответила мама военнослужащего. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
https://ria.ru/20250703/gosduma-2026855940.html
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украина, россия, гурьевск, илья середюк, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Гурьевск, Илья Середюк, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Военного из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения его мамы

Военного из Гурьевска вернули из украинского плена в день рождения его мамы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 6 июл – РИА Новости. Военнослужащего из города Гурьевска Кемеровской области вернули из украинского плена в день рождения его мамы, следует из телефонного разговора губернатора Ильи Середюка с родными освобожденных российских военнослужащих, размещенного в Telegram-канале главы Кузбасса.
В пятницу министерство обороны РФ сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Ранее Середюк сообщил, что среди военнослужащих, освобожденных из плена по обмену с Украиной 4 июля, возвращены 9 военнослужащих из Кузбасса. Губернатор связался с их семьями.
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"Наталья Леонидовна,... звоню вас поздравить с этим радостным событием. Благодаря тем усилиям, которые делает наш президент Владимир Владимирович Путин, его помощник Владимир Ростиславович Мединский по договоренностям и обмену наших военнослужащих, находящихся в плену на Украине, освобождено 9 кузбассовцев, и в том числе ваш сын, Денис Вячеславович", - сказал Середюк.
Губернатор подчеркнул, что сын вернулся из плена в рамках обмена 4 июля - в день рождения его матери.
"Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения. У вас получается двойной праздник. И с этим тоже хотел поздравить", – отметил Середюк, общаясь с мамой освобожденного военнопленного.
"Это был самый дорогой в моей жизни подарок, (подаренный – ред.) судьбой", – ответила мама военнослужащего.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГурьевскИлья СередюкВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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