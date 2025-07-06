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Среди возвращенных российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса

Среди возвращенных российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2025

Среди возвращенных российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса

Девять жителей Кузбасса оказались среди российских военнопленных, возвращенных по обмену с Украиной 4 июля, с их семьями уже связался губернатор региона Илья... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:33:00+03:00

2025-07-06T09:33:00+03:00

2025-07-06T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

кемеровская область

илья середюк

владимир мединский

вооруженные силы украины

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КЕМЕРОВО, 6 июл – РИА Новости. Девять жителей Кузбасса оказались среди российских военнопленных, возвращенных по обмену с Украиной 4 июля, с их семьями уже связался губернатор региона Илья Середюк, сообщил глава Кемеровской области в своем Telegram-канале. В пятницу министерство обороны РФ сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. "Благодаря усилиям президента России Владимира Владимировича Путина состоялись несколько этапов по обмену военнопленными с украинской стороной. Внимательно слежу за этим и очень рад, что среди освобожденных россиян есть 9 кузбассовцев из: Кемерово, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, Кемеровского округа, Промышленновского округа, Гурьевского округа. Крайний обмен состоялся 4 июля. С родными и близкими освобожденных парней мы уже связались и сказали об этом радостном событии!", – написал глава региона. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.

https://ria.ru/20250702/video-2026713548.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

кемеровская область

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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории Видео с российскими военными, возвращенными с подконтрольной киевскому режиму территории, публикует Минобороны 2025-07-06T09:33 true PT0M20S

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россия, украина, кемеровская область, илья середюк, владимир мединский, вооруженные силы украины