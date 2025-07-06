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Среди возвращенных российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса
Среди возвращенных российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2025
Среди возвращенных российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса
Девять жителей Кузбасса оказались среди российских военнопленных, возвращенных по обмену с Украиной 4 июля, с их семьями уже связался губернатор региона Илья... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:33:00+03:00
2025-07-06T09:33:00+03:00
2025-07-06T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кемеровская область
илья середюк
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КЕМЕРОВО, 6 июл – РИА Новости. Девять жителей Кузбасса оказались среди российских военнопленных, возвращенных по обмену с Украиной 4 июля, с их семьями уже связался губернатор региона Илья Середюк, сообщил глава Кемеровской области в своем Telegram-канале. В пятницу министерство обороны РФ сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. "Благодаря усилиям президента России Владимира Владимировича Путина состоялись несколько этапов по обмену военнопленными с украинской стороной. Внимательно слежу за этим и очень рад, что среди освобожденных россиян есть 9 кузбассовцев из: Кемерово, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, Кемеровского округа, Промышленновского округа, Гурьевского округа. Крайний обмен состоялся 4 июля. С родными и близкими освобожденных парней мы уже связались и сказали об этом радостном событии!", – написал глава региона. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
https://ria.ru/20250702/video-2026713548.html
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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории
Видео с российскими военными, возвращенными с подконтрольной киевскому режиму территории, публикует Минобороны
2025-07-06T09:33
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россия, украина, кемеровская область, илья середюк, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кемеровская область, Илья Середюк, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Среди возвращенных российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса
Среди возвращенных из плена российских бойцов оказались девять жителей Кузбасса