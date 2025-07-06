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Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды - РИА Новости, 06.07.2025
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08:30 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/plavki-2027453626.html
Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды
Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды - РИА Новости, 06.07.2025
Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды
Покупка мужских плавок в России обходится в среднем почти вдвое дешевле женского слитного купальника: 795 рублей против 1432 рублей по итогам данных за первое... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:30:00+03:00
2025-07-06T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Покупка мужских плавок в России обходится в среднем почти вдвое дешевле женского слитного купальника: 795 рублей против 1432 рублей по итогам данных за первое полугодие, показали результаты исследования сервиса фискальных данных "АТОЛ Онлайн", его результаты есть у РИА Новости. "Россияне стали на 6% чаще покупать раздельные купальники. Средняя сумма покупки при этом снизилась на 6% и составила 1447 рублей. Слитные купальники, напротив, подорожали на 5% - до 1432 рублей, а спрос на них вырос на 8%", - подсчитали авторы исследования на основе данных по обезличенным продажам через онлайн-кассы за январь-июнь 2024 и 2025 годов. Среди мужской пляжной одежды в первом полугодии спрос на плавки вырос на 7%, при этом их средняя стоимость составила 795 рублей - что на 5% выше в годовом выражении, указали авторы исследования. Шорты для плавания, напротив, стали дешевле: снижение средней цены составило 8%, до 1106 рублей. Продажи этой категории выросли на 9%. В то же время аналитики отметили существенный рост интереса к парео: продажи увеличились на 34%. Средняя стоимость аксессуара составила 1211 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году. Рекордный рост покупок показали сланцы - их приобретали почти в 2 раза чаще. Средняя цена этой популярной пляжной обуви при этом снизилась на 19%, до 884 рублей, подытожили аналитики.
https://ria.ru/20250703/roskachestvo-2026856929.html
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экономика, отдых в россии, россия, отдых, общество
Экономика, отдых в России, Россия, Отдых, Общество
Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды

"АТОЛ Онлайн": покупка женского купальника обходится вдвое дороже мужских плавок

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди загорают в жаркий день в Москве
Люди загорают в жаркий день в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Люди загорают в жаркий день в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Покупка мужских плавок в России обходится в среднем почти вдвое дешевле женского слитного купальника: 795 рублей против 1432 рублей по итогам данных за первое полугодие, показали результаты исследования сервиса фискальных данных "АТОЛ Онлайн", его результаты есть у РИА Новости.
"Россияне стали на 6% чаще покупать раздельные купальники. Средняя сумма покупки при этом снизилась на 6% и составила 1447 рублей. Слитные купальники, напротив, подорожали на 5% - до 1432 рублей, а спрос на них вырос на 8%", - подсчитали авторы исследования на основе данных по обезличенным продажам через онлайн-кассы за январь-июнь 2024 и 2025 годов.
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Среди мужской пляжной одежды в первом полугодии спрос на плавки вырос на 7%, при этом их средняя стоимость составила 795 рублей - что на 5% выше в годовом выражении, указали авторы исследования. Шорты для плавания, напротив, стали дешевле: снижение средней цены составило 8%, до 1106 рублей. Продажи этой категории выросли на 9%.
В то же время аналитики отметили существенный рост интереса к парео: продажи увеличились на 34%. Средняя стоимость аксессуара составила 1211 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году.
Рекордный рост покупок показали сланцы - их приобретали почти в 2 раза чаще. Средняя цена этой популярной пляжной обуви при этом снизилась на 19%, до 884 рублей, подытожили аналитики.
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