https://ria.ru/20250706/plavki-2027453626.html

Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды

Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды - РИА Новости, 06.07.2025

Россиянам рассказали, во сколько обойдется покупка пляжной одежды

Покупка мужских плавок в России обходится в среднем почти вдвое дешевле женского слитного купальника: 795 рублей против 1432 рублей по итогам данных за первое... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:30:00+03:00

2025-07-06T08:30:00+03:00

2025-07-06T08:30:00+03:00

экономика

отдых в россии

россия

отдых

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975460_0:0:2460:1383_1920x0_80_0_0_a9d45df9cc6bc536a8ab1c1a7ff0cde5.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Покупка мужских плавок в России обходится в среднем почти вдвое дешевле женского слитного купальника: 795 рублей против 1432 рублей по итогам данных за первое полугодие, показали результаты исследования сервиса фискальных данных "АТОЛ Онлайн", его результаты есть у РИА Новости. "Россияне стали на 6% чаще покупать раздельные купальники. Средняя сумма покупки при этом снизилась на 6% и составила 1447 рублей. Слитные купальники, напротив, подорожали на 5% - до 1432 рублей, а спрос на них вырос на 8%", - подсчитали авторы исследования на основе данных по обезличенным продажам через онлайн-кассы за январь-июнь 2024 и 2025 годов. Среди мужской пляжной одежды в первом полугодии спрос на плавки вырос на 7%, при этом их средняя стоимость составила 795 рублей - что на 5% выше в годовом выражении, указали авторы исследования. Шорты для плавания, напротив, стали дешевле: снижение средней цены составило 8%, до 1106 рублей. Продажи этой категории выросли на 9%. В то же время аналитики отметили существенный рост интереса к парео: продажи увеличились на 34%. Средняя стоимость аксессуара составила 1211 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году. Рекордный рост покупок показали сланцы - их приобретали почти в 2 раза чаще. Средняя цена этой популярной пляжной обуви при этом снизилась на 19%, до 884 рублей, подытожили аналитики.

https://ria.ru/20250703/roskachestvo-2026856929.html

https://ria.ru/20250705/kupalniki-2027357315.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, отдых в россии, россия, отдых, общество