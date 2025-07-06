https://ria.ru/20250706/peskov-2027478266.html

Песков ответил на вопрос о возможности слива разговора Путина и Макрона

Песков ответил на вопрос о возможности слива разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2025

Песков ответил на вопрос о возможности слива разговора Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о недавнем телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:46:00+03:00

2025-07-06T12:46:00+03:00

2025-07-06T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о недавнем телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметил, что необходимо быть сдержанным в описании своей позиции, учитывая гипотетическую возможность "слива" подробностей беседы. Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. "Понятно, что, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, конечно, скажем так, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, предпринимались ли дополнительные меры безопасности во время недавнего разговора Путина с Макроном на фоне предыдущего печального опыта "сливов" деталей таких бесед от французской стороны. Журналист упомянул, что сам Путин однажды говорил, что теперь имеет в виду, что разговор с другой стороны могут слушать или записывать. "Конечно", - подтвердил в ответ Песков.

https://ria.ru/20250706/razgovor-2027477207.html

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владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, россия, в мире