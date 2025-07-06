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Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров - РИА Новости, 06.07.2025
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02:24 06.07.2025 (обновлено: 02:32 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/pensija-2027439797.html
Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров
Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров - РИА Новости, 06.07.2025
Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров
Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России оказалась чуть больше 24 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют данные системы Социального фонда, поступившие в РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:24:00+03:00
2025-07-06T02:32:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России оказалась чуть больше 24 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют данные системы Социального фонда, поступившие в распоряжение РИА Новости.Как показало исследование, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 24 019 рублей. В начале года 1 января этот показатель находился на уровне 23 758 рублей.Ранее агентство выяснило из данных Социального фонда, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля достигло более 40,9 миллионов человек.
https://ria.ru/20250704/pensiya-2027077535.html
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общество, россия
Общество, Россия
Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тысячи рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России оказалась чуть больше 24 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют данные системы Социального фонда, поступившие в распоряжение РИА Новости.
Как показало исследование, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 24 019 рублей. В начале года 1 января этот показатель находился на уровне 23 758 рублей.
Ранее агентство выяснило из данных Социального фонда, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля достигло более 40,9 миллионов человек.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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