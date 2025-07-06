https://ria.ru/20250706/pensija-2027439797.html

Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров

Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров - РИА Новости, 06.07.2025

Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России оказалась чуть больше 24 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют данные системы Социального фонда, поступившие в РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:24:00+03:00

2025-07-06T02:24:00+03:00

2025-07-06T02:32:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России оказалась чуть больше 24 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют данные системы Социального фонда, поступившие в распоряжение РИА Новости.Как показало исследование, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 24 019 рублей. В начале года 1 января этот показатель находился на уровне 23 758 рублей.Ранее агентство выяснило из данных Социального фонда, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля достигло более 40,9 миллионов человек.

https://ria.ru/20250704/pensiya-2027077535.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия