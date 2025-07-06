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В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом - РИА Новости, 06.07.2025
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11:22 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/otravlenie-2027471345.html
В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом
В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом - РИА Новости, 06.07.2025
В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом
Аномально высокий уровень свинца обнаружили в крови воспитанников одного из детских садов в городском округе Тяньшуй китайской северо-западной провинции Ганьсу, РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:22:00+03:00
2025-07-06T11:22:00+03:00
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Аномально высокий уровень свинца обнаружили в крови воспитанников одного из детских садов в городском округе Тяньшуй китайской северо-западной провинции Ганьсу, к настоящему моменту госпитализированы 19 детей, сообщает новостной портал "Шанъю Синьвэнь". Управление по вопросам здравоохранения района Майцзи города Тяньшуй 3 июля опубликовало отчет, из которого следует, что "1 июля управление по надзору за рынком и управление общественной безопасности района Майцзи после получения сведений от общественности провели проверку и обнаружили случай, когда детский сад использовал (пищевые – ред.) добавки с нарушением правил, что привело к аномальному уровню свинца в крови у некоторых детей". После проведения необходимых анализов некоторых детей госпитализировали, при этом часть родителей приняли решение отвезти своих детей в больницу города Сиань соседней с Ганьсу провинции Шэньси. "Сотрудники стационарного педиатрического отделения Центральной больницы города Сиань сообщили, что только 3 июля в отделение поступило 19 детей с отравлением свинцом", - сообщает портал. Согласно медицинскому отчету, уровень свинца в крови госпитализированных детей составлял от 300 до 400 микрограммов на литр. Родители рассказали порталу, что у детей какое-то время наблюдались такие симптомы: тошнота, диарея, боли в ногах и боли в животе, у одного ребенка на деснах появились черные пятна и стали выпадать волосы, при этом никто из родителей не подумал, что такое состояние детей может быть связано с детским садом, который является одним из лучших частных детских садов в этом район и стоит около 6 тысяч юаней (около 840 долларов) за семестр. В саду числятся около 200 детей. Мать одного из воспитанников детсада сообщила, что ее ребенок некоторое время назад начал жаловался на боли в ногах, и она подумала, что у него дефицит кальция. Однако в то же время схожие симптомы появились у другого ребенка в детсаду, его отвезли его в ближайшую больницу на полное обследование организма, и результаты анализов показали, что у ребенка отравление свинцом. Новость об этом распространилась, и родители обратились к властям с требованием провести проверку и установить причину отравления детей. В отношении руководителя детского сада возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
https://rsport.ria.ru/20250109/dzhokovich--1993007806.html
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ганьсу, сиань, шэньси, в мире, китай
Ганьсу, Сиань, Шэньси, В мире, Китай
В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом

В Тяньшуе 19 воспитанников детсада отравились свинцом из-за пищевых добавок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Аномально высокий уровень свинца обнаружили в крови воспитанников одного из детских садов в городском округе Тяньшуй китайской северо-западной провинции Ганьсу, к настоящему моменту госпитализированы 19 детей, сообщает новостной портал "Шанъю Синьвэнь".
Управление по вопросам здравоохранения района Майцзи города Тяньшуй 3 июля опубликовало отчет, из которого следует, что "1 июля управление по надзору за рынком и управление общественной безопасности района Майцзи после получения сведений от общественности провели проверку и обнаружили случай, когда детский сад использовал (пищевые – ред.) добавки с нарушением правил, что привело к аномальному уровню свинца в крови у некоторых детей".
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После проведения необходимых анализов некоторых детей госпитализировали, при этом часть родителей приняли решение отвезти своих детей в больницу города Сиань соседней с Ганьсу провинции Шэньси.
"Сотрудники стационарного педиатрического отделения Центральной больницы города Сиань сообщили, что только 3 июля в отделение поступило 19 детей с отравлением свинцом", - сообщает портал.
Согласно медицинскому отчету, уровень свинца в крови госпитализированных детей составлял от 300 до 400 микрограммов на литр.
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Родители рассказали порталу, что у детей какое-то время наблюдались такие симптомы: тошнота, диарея, боли в ногах и боли в животе, у одного ребенка на деснах появились черные пятна и стали выпадать волосы, при этом никто из родителей не подумал, что такое состояние детей может быть связано с детским садом, который является одним из лучших частных детских садов в этом район и стоит около 6 тысяч юаней (около 840 долларов) за семестр. В саду числятся около 200 детей.
Мать одного из воспитанников детсада сообщила, что ее ребенок некоторое время назад начал жаловался на боли в ногах, и она подумала, что у него дефицит кальция. Однако в то же время схожие симптомы появились у другого ребенка в детсаду, его отвезли его в ближайшую больницу на полное обследование организма, и результаты анализов показали, что у ребенка отравление свинцом. Новость об этом распространилась, и родители обратились к властям с требованием провести проверку и установить причину отравления детей.
В отношении руководителя детского сада возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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