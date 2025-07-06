https://ria.ru/20250706/otravlenie-2027471345.html

В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом

В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом - РИА Новости, 06.07.2025

В Китае воспитанники детсада попали в больницу, отравившись свинцом

Аномально высокий уровень свинца обнаружили в крови воспитанников одного из детских садов в городском округе Тяньшуй китайской северо-западной провинции Ганьсу, РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:22:00+03:00

2025-07-06T11:22:00+03:00

2025-07-06T11:22:00+03:00

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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Аномально высокий уровень свинца обнаружили в крови воспитанников одного из детских садов в городском округе Тяньшуй китайской северо-западной провинции Ганьсу, к настоящему моменту госпитализированы 19 детей, сообщает новостной портал "Шанъю Синьвэнь". Управление по вопросам здравоохранения района Майцзи города Тяньшуй 3 июля опубликовало отчет, из которого следует, что "1 июля управление по надзору за рынком и управление общественной безопасности района Майцзи после получения сведений от общественности провели проверку и обнаружили случай, когда детский сад использовал (пищевые – ред.) добавки с нарушением правил, что привело к аномальному уровню свинца в крови у некоторых детей". После проведения необходимых анализов некоторых детей госпитализировали, при этом часть родителей приняли решение отвезти своих детей в больницу города Сиань соседней с Ганьсу провинции Шэньси. "Сотрудники стационарного педиатрического отделения Центральной больницы города Сиань сообщили, что только 3 июля в отделение поступило 19 детей с отравлением свинцом", - сообщает портал. Согласно медицинскому отчету, уровень свинца в крови госпитализированных детей составлял от 300 до 400 микрограммов на литр. Родители рассказали порталу, что у детей какое-то время наблюдались такие симптомы: тошнота, диарея, боли в ногах и боли в животе, у одного ребенка на деснах появились черные пятна и стали выпадать волосы, при этом никто из родителей не подумал, что такое состояние детей может быть связано с детским садом, который является одним из лучших частных детских садов в этом район и стоит около 6 тысяч юаней (около 840 долларов) за семестр. В саду числятся около 200 детей. Мать одного из воспитанников детсада сообщила, что ее ребенок некоторое время назад начал жаловался на боли в ногах, и она подумала, что у него дефицит кальция. Однако в то же время схожие симптомы появились у другого ребенка в детсаду, его отвезли его в ближайшую больницу на полное обследование организма, и результаты анализов показали, что у ребенка отравление свинцом. Новость об этом распространилась, и родители обратились к властям с требованием провести проверку и установить причину отравления детей. В отношении руководителя детского сада возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

https://rsport.ria.ru/20250109/dzhokovich--1993007806.html

https://ria.ru/20241204/ssha-1987343536.html

https://ria.ru/20250604/konfety-2020814835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ганьсу, сиань, шэньси, в мире, китай