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Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока - РИА Новости, 06.07.2025
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04:19 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027444684.html
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока - РИА Новости, 06.07.2025
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока
Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:19:00+03:00
2025-07-06T04:19:00+03:00
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россия
рио-де-жанейро (город)
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "От саммита к саммиту идет планомерная работа, появляются новые инициативы, они набирают обороты и претворяются в реальные решения, в реальное сотрудничество между странами БРИКС и в целом странами Глобального Юга и Востока. Это очень важно, потому что это и есть драйвер глобальной экономики сейчас", - сказал Орешкин журналистам по завершении Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам экс-министра экономического развития РФ, в работе объединения нельзя выделить приоритетные направления - все темы повестки БРИКС важны для граждан государств-участников. "От того, как себя будут чувствовать эти страны, как они будут двигаться вперёд, зависит будущее не только наших стран, но и, конечно же, будущее всего мира", - подчеркнул Орешкин.
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775397.html
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восток, россия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс, в мире
Восток, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Максим Орешкин, БРИКС, В мире
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока

Орешкин: страны БРИКС являются драйвером мировой экономики

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"От саммита к саммиту идет планомерная работа, появляются новые инициативы, они набирают обороты и претворяются в реальные решения, в реальное сотрудничество между странами БРИКС и в целом странами Глобального Юга и Востока. Это очень важно, потому что это и есть драйвер глобальной экономики сейчас", - сказал Орешкин журналистам по завершении Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро.
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По словам экс-министра экономического развития РФ, в работе объединения нельзя выделить приоритетные направления - все темы повестки БРИКС важны для граждан государств-участников.
"От того, как себя будут чувствовать эти страны, как они будут двигаться вперёд, зависит будущее не только наших стран, но и, конечно же, будущее всего мира", - подчеркнул Орешкин.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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ВостокРоссияРио-де-Жанейро (город)Максим ОрешкинБРИКСВ мире
 
 
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