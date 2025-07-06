https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027444684.html

Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока

Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока - РИА Новости, 06.07.2025

Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока

Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:19:00+03:00

2025-07-06T04:19:00+03:00

2025-07-06T04:19:00+03:00

восток

россия

рио-де-жанейро (город)

максим орешкин

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg

РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "От саммита к саммиту идет планомерная работа, появляются новые инициативы, они набирают обороты и претворяются в реальные решения, в реальное сотрудничество между странами БРИКС и в целом странами Глобального Юга и Востока. Это очень важно, потому что это и есть драйвер глобальной экономики сейчас", - сказал Орешкин журналистам по завершении Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам экс-министра экономического развития РФ, в работе объединения нельзя выделить приоритетные направления - все темы повестки БРИКС важны для граждан государств-участников. "От того, как себя будут чувствовать эти страны, как они будут двигаться вперёд, зависит будущее не только наших стран, но и, конечно же, будущее всего мира", - подчеркнул Орешкин.

https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775397.html

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

восток

россия

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

восток, россия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс, в мире