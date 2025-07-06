https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027444684.html
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока - РИА Новости, 06.07.2025
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока
Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:19:00+03:00
2025-07-06T04:19:00+03:00
2025-07-06T04:19:00+03:00
восток
россия
рио-де-жанейро (город)
максим орешкин
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "От саммита к саммиту идет планомерная работа, появляются новые инициативы, они набирают обороты и претворяются в реальные решения, в реальное сотрудничество между странами БРИКС и в целом странами Глобального Юга и Востока. Это очень важно, потому что это и есть драйвер глобальной экономики сейчас", - сказал Орешкин журналистам по завершении Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам экс-министра экономического развития РФ, в работе объединения нельзя выделить приоритетные направления - все темы повестки БРИКС важны для граждан государств-участников. "От того, как себя будут чувствовать эти страны, как они будут двигаться вперёд, зависит будущее не только наших стран, но и, конечно же, будущее всего мира", - подчеркнул Орешкин.
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775397.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
восток
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восток, россия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс, в мире
Восток, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Максим Орешкин, БРИКС, В мире
Орешкин отметил важность сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока
Орешкин: страны БРИКС являются драйвером мировой экономики