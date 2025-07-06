https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html

Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин

Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025

Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин

Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:00:00+03:00

2025-07-06T01:00:00+03:00

2025-07-06T01:00:00+03:00

экономика

россия

бразилия

сша

максим орешкин

брикс

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795677275_0:90:3162:1869_1920x0_80_0_0_7b27fc11d853ed72728fd7dff52ac481.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнёров. Их потребители зависят от нашей продукции, и уж точно не наоборот. А их финансы полностью зависят от наших сбережений. Разворачивающаяся торговая война всё очевиднее демонстрирует эту взаимозависимость", - сказал Орешкин. Бывший министр экономического развития отметил, что риски для глобальной экономики сегодня выше, чем когда-либо, поскольку ни одна страна или компания больше не застрахована от экономической агрессии и незаконных санкций. "Многие из вас знают это не понаслышке, а из собственного опыта. Но есть один важный урок: у стран БРИКС и их партнёров уже есть всё необходимое. У нас есть таланты, ресурсы, технологии и потенциал для роста и улучшения жизни наших народов", - подчеркнул Орешкин.

https://ria.ru/20250706/ekonomika-2027432922.html

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

россия

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, бразилия, сша, максим орешкин, брикс, евросоюз