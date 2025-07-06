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Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025
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01:00 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин
Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:00:00+03:00
2025-07-06T01:00:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнёров. Их потребители зависят от нашей продукции, и уж точно не наоборот. А их финансы полностью зависят от наших сбережений. Разворачивающаяся торговая война всё очевиднее демонстрирует эту взаимозависимость", - сказал Орешкин. Бывший министр экономического развития отметил, что риски для глобальной экономики сегодня выше, чем когда-либо, поскольку ни одна страна или компания больше не застрахована от экономической агрессии и незаконных санкций. "Многие из вас знают это не понаслышке, а из собственного опыта. Но есть один важный урок: у стран БРИКС и их партнёров уже есть всё необходимое. У нас есть таланты, ресурсы, технологии и потенциал для роста и улучшения жизни наших народов", - подчеркнул Орешкин.
https://ria.ru/20250706/ekonomika-2027432922.html
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экономика, россия, бразилия, сша, максим орешкин, брикс, евросоюз
Экономика, Россия, Бразилия, США, Максим Орешкин, БРИКС, Евросоюз
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин

Орешкин: экономики Запада зависят от стран БРИКС больше, чем объединение от них

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Развитые экономики Запада в действительности зависят от стран БРИКС гораздо больше, чем государства этого объединения - от них, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнёров. Их потребители зависят от нашей продукции, и уж точно не наоборот. А их финансы полностью зависят от наших сбережений. Разворачивающаяся торговая война всё очевиднее демонстрирует эту взаимозависимость", - сказал Орешкин.
Максим Орешкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Россия ответила на санкции модернизацией экономики, заявил Орешкин
00:52
Бывший министр экономического развития отметил, что риски для глобальной экономики сегодня выше, чем когда-либо, поскольку ни одна страна или компания больше не застрахована от экономической агрессии и незаконных санкций.
"Многие из вас знают это не понаслышке, а из собственного опыта. Но есть один важный урок: у стран БРИКС и их партнёров уже есть всё необходимое. У нас есть таланты, ресурсы, технологии и потенциал для роста и улучшения жизни наших народов", - подчеркнул Орешкин.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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