https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027431744.html
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики - РИА Новости, 06.07.2025
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:34:00+03:00
2025-07-06T00:34:00+03:00
2025-07-06T00:35:00+03:00
экономика
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "ВВП России растет более чем на 4% ежегодно на протяжении четырех лет - это выше мирового среднего показателя. Безработица на исторически минимальном уровне, всего 2,2%, тогда как еще несколько лет назад она превышала 5%", - сказал Орешкин. По словам чиновника, технологические сдвиги в таких сферах российской экономики, как искусственный интеллект, финтех и цифровые платформы, происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнеров. При этом страны, пытающиеся санкциями нанести РФ экономический ущерб, по словам Орешкина, сами теряют конкурентоспособность. "Кто в итоге пострадал больше всех? Те, кто санкции вводил. Экономика Евросоюза, особенно Германии, демонстрирует признаки многолетней стагнации, теряя конкурентоспособность", - подчеркнул замглавы президентской администрации.
https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027082690.html
https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027098779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, бразилия, германия, максим орешкин, брикс
Экономика, Россия, Бразилия, Германия, Максим Орешкин, БРИКС
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Орешкин: российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции