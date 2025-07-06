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Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто
Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто - РИА Новости, 06.07.2025
Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто
Покупка самых дешевых новых автомобилей таит в себе не только экономию, но и определенные риски, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:15:00+03:00
2025-07-06T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Покупка самых дешевых новых автомобилей таит в себе не только экономию, но и определенные риски, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что автодилерам невыгодно продавать базовые комплектации, ведь тогда не удастся заработать на допоборудовании. В результате их часто нет в наличии, а ждать по предзаказу приходится до нескольких месяцев."С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", — добавил Васильев.Кроме того, самые дешевые экземпляры могут неприятно удивить владельца качеством сборки и надежностью. Но с другой стороны, если относиться к машине как к функции, а не к элементу престижа, именно в дешевых моделях можно просто ездить, не переплачивая за не так уж нужные допы, заключил он.
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авто, егор васильев, общество, россия, покупка
Авто, Егор Васильев, Общество, Россия, Покупка
Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто
Аналитик Васильев: самые дешевые авто могут неприятно удивить качеством сборки