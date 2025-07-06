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Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто - РИА Новости, 06.07.2025
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03:15 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/opasnost-2027430228.html
Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто
Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто - РИА Новости, 06.07.2025
Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто
Покупка самых дешевых новых автомобилей таит в себе не только экономию, но и определенные риски, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:15:00+03:00
2025-07-06T03:15:00+03:00
авто
егор васильев
общество
россия
покупка
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Покупка самых дешевых новых автомобилей таит в себе не только экономию, но и определенные риски, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что автодилерам невыгодно продавать базовые комплектации, ведь тогда не удастся заработать на допоборудовании. В результате их часто нет в наличии, а ждать по предзаказу приходится до нескольких месяцев."С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", — добавил Васильев.Кроме того, самые дешевые экземпляры могут неприятно удивить владельца качеством сборки и надежностью. Но с другой стороны, если относиться к машине как к функции, а не к элементу престижа, именно в дешевых моделях можно просто ездить, не переплачивая за не так уж нужные допы, заключил он.
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авто, егор васильев, общество, россия, покупка
Авто, Егор Васильев, Общество, Россия, Покупка
Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто

Аналитик Васильев: самые дешевые авто могут неприятно удивить качеством сборки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину
Покупатель осматривает машину - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Покупатель осматривает машину. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Покупка самых дешевых новых автомобилей таит в себе не только экономию, но и определенные риски, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что автодилерам невыгодно продавать базовые комплектации, ведь тогда не удастся заработать на допоборудовании. В результате их часто нет в наличии, а ждать по предзаказу приходится до нескольких месяцев.
«
"С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России", — добавил Васильев.
Кроме того, самые дешевые экземпляры могут неприятно удивить владельца качеством сборки и надежностью. Но с другой стороны, если относиться к машине как к функции, а не к элементу престижа, именно в дешевых моделях можно просто ездить, не переплачивая за не так уж нужные допы, заключил он.
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