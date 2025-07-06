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Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН - РИА Новости, 06.07.2025
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:57:00+03:00
2025-07-06T18:57:00+03:00
2025-07-06T18:57:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как постоянных членов. "Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным. Включить новых постоянных членов из Азии, Африки и из Латинской Америки, Карибского бассейна", - сказал президент Бразилии, выступая на саммите БРИКС. По словам бразильского лидера, такие реформы нужны, что обеспечить выживание ООН. Откладывать этот процесс - значит делать мир менее стабильным и более опасным, добавил он. В апреле главы МИД стран БРИКС в совместном заявлении поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности.
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в мире, бразилия, азия, африка, луис инасиу лула да силва, оон, брикс
В мире, Бразилия, Азия, Африка, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, БРИКС
Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН
Президент Бразилии Лула призвал расширить Совбез ООН за счет новых членов