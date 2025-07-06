https://ria.ru/20250706/oon-2027526568.html

Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН

Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН - РИА Новости, 06.07.2025

Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:57:00+03:00

2025-07-06T18:57:00+03:00

2025-07-06T18:57:00+03:00

в мире

бразилия

азия

африка

луис инасиу лула да силва

оон

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширить Совет безопасности ООН за счет включения в него государств Азии, Африки и Латинской Америки как постоянных членов. "Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным. Включить новых постоянных членов из Азии, Африки и из Латинской Америки, Карибского бассейна", - сказал президент Бразилии, выступая на саммите БРИКС. По словам бразильского лидера, такие реформы нужны, что обеспечить выживание ООН. Откладывать этот процесс - значит делать мир менее стабильным и более опасным, добавил он. В апреле главы МИД стран БРИКС в совместном заявлении поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности.

https://ria.ru/20250705/oon-2027396999.html

бразилия

азия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, азия, африка, луис инасиу лула да силва, оон, брикс