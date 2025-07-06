https://ria.ru/20250706/ogranicheniya-2027507587.html
В аэропорту Кирова ввели ограничения
В аэропорту Кирова ввели ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропорту Кирова ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:27:00+03:00
2025-07-06T16:27:00+03:00
2025-07-06T16:31:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
киров
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Киров (Победилово)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
киров
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), киров, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Киров, Безопасность
В аэропорту Кирова ввели ограничения
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения