https://ria.ru/20250706/ogranicheniya-2027461684.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:40:00+03:00
2025-07-06T09:40:00+03:00
2025-07-06T09:44:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250706/samolet-2027451442.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижний новгород, безопасность, артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижний Новгород, Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов