https://ria.ru/20250706/obstrely-2027432742.html

Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.07.2025

Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:48:00+03:00

2025-07-06T00:48:00+03:00

2025-07-06T00:48:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атак - на горловском направлении. Всего выпущено пять единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, сведений о жертвах среди мирных граждан за прошедшие сутки не поступало, однако поступили сведения о ранении мирного жителя 4 июля в населенном пункте Горняк Кураховского муниципального округа. За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, горняк