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Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.07.2025
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:48:00+03:00
2025-07-06T00:48:00+03:00
2025-07-06T00:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атак - на горловском направлении. Всего выпущено пять единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, сведений о жертвах среди мирных граждан за прошедшие сутки не поступало, однако поступили сведения о ранении мирного жителя 4 июля в населенном пункте Горняк Кураховского муниципального округа. За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, горняк
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Горняк
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов