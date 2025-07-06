https://ria.ru/20250706/obrechen-2027442582.html

"Киев обречен": в Германии раскрыли, что произойдет на Украине к осени

"Киев обречен": в Германии раскрыли, что произойдет на Украине к осени - РИА Новости, 06.07.2025

"Киев обречен": в Германии раскрыли, что произойдет на Украине к осени

Без поставок американских ракет Киевское ПВО перестанет существовать за неделю, а установки HIMARS станут бесполезны уже в сентябре, пишет немецкий военный... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T03:30:00+03:00

2025-07-06T03:30:00+03:00

2025-07-06T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Без поставок американских ракет Киевское ПВО перестанет существовать за неделю, а установки HIMARS станут бесполезны уже в сентябре, пишет немецкий военный эксперт Томас Тайнер для Bild."Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября. В случае ракет Patriot все зависит от натиска России. Если целей будет много, то весь запас может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев останется беззащитен", — написал он.Аналитик также отметил неочевидное последствие нехватки ракет Patriot на Украине. По его словам, если ракеты закончатся, то киевский режим будет вынужден отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, иначе они окажутся легкой добычей для российских баллистических снарядов.Во вторник издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250706/dmitruk-2027433486.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027049577.html

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украина, киев, россия, в мире