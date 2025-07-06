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СПЧ обратился к Азербайджану в связи с ситуацией с российскими журналистами

СПЧ обратился к Азербайджану в связи с ситуацией с российскими журналистами - РИА Новости, 06.07.2025

СПЧ обратился к Азербайджану в связи с ситуацией с российскими журналистами

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к азербайджанским ведомствам с предложением оказать содействие... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:08:00+03:00

2025-07-06T12:08:00+03:00

2025-07-06T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к азербайджанским ведомствам с предложением оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы.Постоянная комиссия Совета по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с заявлением о ситуации в Азербайджане, в котором отмечено, что Россия и Азербайджан являются братскими странами и стремятся к развитию стратегического партнерства во многих областях."Обращаемся ко всем заинтересованным министерствам и ведомствам Азербайджана с предложением оказать содействие в освобождении российских журналистов из тюрьмы", — говорится в тексте заявления комиссии СПЧ.В Совете обеспокоены тревожными сообщениями от российских туристов и бизнесменов, находящихся в республике, а также от журналистов, официально аккредитованных на территории Азербайджана."Особого внимания заслуживает ситуация, развивающаяся вокруг сотрудников радио Sputnik Азербайджан, которые были задержаны силовиками и помещены в пенитенциарные учреждения без возможности организовать защиту своих законных прав и интересов", — отметила комиссия.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь сотрудников агентства Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня"), включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, в том числе инсулин."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения журналистов, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://ria.ru/20250703/mid-2026885055.html

https://ria.ru/20250703/poteri-2026852474.html

https://ria.ru/20250703/moskalkova-2027046005.html

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, азербайджан, в мире, россия, дмитрий киселев, sputnik азербайджан