https://ria.ru/20250706/nyt-2027545412.html

NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники

NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники - РИА Новости, 06.07.2025

NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники

Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон может перестать предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, купленной у... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:47:00+03:00

2025-07-06T21:47:00+03:00

2025-07-06T21:47:00+03:00

в мире

европа

сша

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон может перестать предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, купленной у американских компаний, из-за отношения президента США Дональда Трампа к обязательствам по НАТО, пишет издание New York Times. "Некоторые (европейские - ред.) чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон может однажды отказаться предоставлять критические обновления программного обеспечения, эта обеспокоенность усиливается периодическими сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России", - говорится в сообщении. Как пишет издание, страны Европы столкнулись с дилеммой: строить свою собственную военную промышленность или продолжать полагаться на США и их передовые технологии. По мнению издания, смешанный подход будет означать, что Европа, скорее всего, останется зависимой от ключевых американских технологий. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250705/nato-2027417743.html

https://ria.ru/20250705/germanija-2027323832.html

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, европа, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, нато