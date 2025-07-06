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NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники - РИА Новости, 06.07.2025
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21:47 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/nyt-2027545412.html
NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники
NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники - РИА Новости, 06.07.2025
NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники
Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон может перестать предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, купленной у... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:47:00+03:00
2025-07-06T21:47:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон может перестать предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, купленной у американских компаний, из-за отношения президента США Дональда Трампа к обязательствам по НАТО, пишет издание New York Times. "Некоторые (европейские - ред.) чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон может однажды отказаться предоставлять критические обновления программного обеспечения, эта обеспокоенность усиливается периодическими сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России", - говорится в сообщении. Как пишет издание, страны Европы столкнулись с дилеммой: строить свою собственную военную промышленность или продолжать полагаться на США и их передовые технологии. По мнению издания, смешанный подход будет означать, что Европа, скорее всего, останется зависимой от ключевых американских технологий. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250705/nato-2027417743.html
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в мире, европа, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
NYT: Европа боится, что США перестанут обновлять ПО для купленной техники

NYT: Европа боится, что США не обновят ПО для купленной техники из-за Трампа

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка вооружения на авиабазе Довер, США
Погрузка вооружения на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка вооружения на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон может перестать предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, купленной у американских компаний, из-за отношения президента США Дональда Трампа к обязательствам по НАТО, пишет издание New York Times.
"Некоторые (европейские - ред.) чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон может однажды отказаться предоставлять критические обновления программного обеспечения, эта обеспокоенность усиливается периодическими сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России", - говорится в сообщении.
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Как пишет издание, страны Европы столкнулись с дилеммой: строить свою собственную военную промышленность или продолжать полагаться на США и их передовые технологии. По мнению издания, смешанный подход будет означать, что Европа, скорее всего, останется зависимой от ключевых американских технологий.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреЕвропаСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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