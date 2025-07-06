Эксперт предположил, зачем Трампу увеличение оборонных расходов в НАТО
Аналитик Хелали: Трамп выступил за рост расходов НАТО ради обогащения фирм в США
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продвинул увеличение оборонных расходов в странах НАТО до 5% ВВП, чтобы обогатить американские военные фирмы, являющиеся основным поставщиком военной продукции в альянсе, поделился мнением в беседе с РИА Новости американский геополитический аналитик Кристофер Хелали.
"Важно понимать, что президент Дональд Трамп продвинул увеличение оборонных расходов не только, чтобы увеличить (военные - ред.) возможности НАТО, но и чтобы принести неожиданную финансовую прибыль многим американским (оборонным - ред.) фирмам, стоящим в основе производительности и экономики США", - полагает собеседник агентства.
Как напоминает Хелали, многие страны НАТО не имеют своего развитого военно-промышленного комплекса и зависят от зарубежных производителей, главным из которых выступают Соединенные Штаты.
"Они (увеличенные расходы - ред.) неизбежно приведут к поступлению миллиардов долларов в американский оборонный сектор, поскольку увеличение расходов означает больше боеприпасов, военного оборудования, технологий, большинство которых созданы или находятся под управлением американских корпораций", - заключил он.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.