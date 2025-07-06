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МИД Украины внезапно набросился на НАТО - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 06.07.2025 (обновлено: 10:58 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/nato-2027453056.html
МИД Украины внезапно набросился на НАТО
МИД Украины внезапно набросился на НАТО - РИА Новости, 06.07.2025
МИД Украины внезапно набросился на НАТО
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о сложных переговорах с Западом о вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью журналисту... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:20:00+03:00
2025-07-06T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о сложных переговорах с Западом о вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью журналисту Александру Нотевскому. "В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора &lt;...&gt; выходит на одну и ту же тропу", — отметил Тихий. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг в марте согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу, и поэтому недопустимо.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027456931.html
https://ria.ru/20250706/ryutte-2027467363.html
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в мире, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО
МИД Украины внезапно набросился на НАТО

В МИД Украины заявили о токсичных переговорах о вступлении в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о сложных переговорах с Западом о вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью журналисту Александру Нотевскому.

"В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу", — отметил Тихий.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
На Западе выступили с серьезным предупреждением по Украине
09:13
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг в марте согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу, и поэтому недопустимо.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Скрытое признание". Заявление Рютте о Путине вызвало недоумение на Западе
10:47
 
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