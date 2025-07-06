МИД Украины внезапно набросился на НАТО
В МИД Украины заявили о токсичных переговорах о вступлении в НАТО
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о сложных переговорах с Западом о вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью журналисту Александру Нотевскому.
"В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу", — отметил Тихий.
"В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу", — отметил Тихий.
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг в марте согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу, и поэтому недопустимо.
Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу, и поэтому недопустимо.