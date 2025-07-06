https://ria.ru/20250706/nato-2027453056.html

МИД Украины внезапно набросился на НАТО

МИД Украины внезапно набросился на НАТО - РИА Новости, 06.07.2025

МИД Украины внезапно набросился на НАТО

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о сложных переговорах с Западом о вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью журналисту... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:20:00+03:00

2025-07-06T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о сложных переговорах с Западом о вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью журналисту Александру Нотевскому. "В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу", — отметил Тихий. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг в марте согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу, и поэтому недопустимо.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027456931.html

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