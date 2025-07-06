В США рассказали, до чего Россия довела НАТО на Украине
Аналитик Слебода: Россия провела полную демилитаризацию НАТО
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Пустые склады Пентагона и отчаянные попытки Европы по перевооружению свидетельствуют о полной демилитаризации НАТО силами России, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube.
"Прекращение поставок боеприпасов Украине произошло из-за опустения складов Пентагона. Это говорит о том, что в развернувшейся войне на истощение Россия смогла провести демилитаризацию не только Украины, но и всего НАТО. Да и никто этого не скрывает. Рютте при каждом удобном случае жалуется, насколько сильно альянс отстает от Москвы в производстве боеприпасов", — сказал он.
Аналитик отметил, что США оказались не готовы к поставкам оружия в том количестве, которое требует Киев. По его словам, теперь Вашингтон столкнулся с большим дефицитом ракет ПВО, 155-миллиметровых снарядов, противотанковых и зенитных переносных комплексов. Кроме того, Слебода подчеркнул, что это может привести к потере влияния и в критически важном для Штатов Тихоокеанском регионе.
Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
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