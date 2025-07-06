https://ria.ru/20250706/nato-2027449834.html

В США рассказали, до чего Россия довела НАТО на Украине

В США рассказали, до чего Россия довела НАТО на Украине - РИА Новости, 06.07.2025

В США рассказали, до чего Россия довела НАТО на Украине

Пустые склады Пентагона и отчаянные попытки Европы по перевооружению свидетельствуют о полной демилитаризации НАТО силами России, заявил американский... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T06:54:00+03:00

2025-07-06T06:54:00+03:00

2025-07-06T06:54:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Пустые склады Пентагона и отчаянные попытки Европы по перевооружению свидетельствуют о полной демилитаризации НАТО силами России, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube."Прекращение поставок боеприпасов Украине произошло из-за опустения складов Пентагона. Это говорит о том, что в развернувшейся войне на истощение Россия смогла провести демилитаризацию не только Украины, но и всего НАТО. Да и никто этого не скрывает. Рютте при каждом удобном случае жалуется, насколько сильно альянс отстает от Москвы в производстве боеприпасов", — сказал он.Аналитик отметил, что США оказались не готовы к поставкам оружия в том количестве, которое требует Киев. По его словам, теперь Вашингтон столкнулся с большим дефицитом ракет ПВО, 155-миллиметровых снарядов, противотанковых и зенитных переносных комплексов. Кроме того, Слебода подчеркнул, что это может привести к потере влияния и в критически важном для Штатов Тихоокеанском регионе.Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250706/obrechen-2027442582.html

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россия, украина, сша, марк слебода, нато, министерство обороны сша