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В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата" - РИА Новости, 06.07.2025
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22:22 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/mvd-2027548363.html
В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата"
В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата" - РИА Новости, 06.07.2025
В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата"
Полицейские установили личности мужчин, которые, переодевшись в военную форму, представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни и попрошайничали в Ростовской... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:22:00+03:00
2025-07-06T22:22:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мошенничество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Полицейские установили личности мужчин, которые, переодевшись в военную форму, представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни и попрошайничали в Ростовской области, в настоящее время правоохранители собирают информацию о пострадавших от этих лиц, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МВД РФ по региону. В середине недели в ростовских соцсетях появилась информация, что двое мужчин в Ростове-на-Дону и недалеко от Новочеркасска попрошайничали под видом военных. Согласно публикациям, они были переодеты в военную форму и представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни. По словам очевидцев, "мужчины с характерным цыганским говором" останавливали на дороге машины, подходили к водителям и просили денег якобы на похороны, обещая вернуть "две суммы". На публикации в соцсетях обратили внимание правоохранители, которые задержали попрошаек. "Установлены двое мужчин, одетые в камуфляжную форму, которые неоднократно просили денежные средства у водителей на дорогах Ростовской области… Мужчины доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пятницу в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. Уже находясь в полиции, лже-ахматовцы записали на видео извинения всем военным и российским гражданам, а также тем, кого они обманули. Также они пообещали "больше так не делать". Вместе с тем полиция просит всех, кто мог пострадать от действий этих мужчин, сообщить об этом правоохранителям. Разбирательство по этому инциденту продолжается, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250627/vymogatelstvo--2025709670.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, мошенники
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество, мошенники
В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата"

В Ростовской области установили личности выдававших себя за ахматовцев попрошаек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Полицейские установили личности мужчин, которые, переодевшись в военную форму, представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни и попрошайничали в Ростовской области, в настоящее время правоохранители собирают информацию о пострадавших от этих лиц, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.
В середине недели в ростовских соцсетях появилась информация, что двое мужчин в Ростове-на-Дону и недалеко от Новочеркасска попрошайничали под видом военных. Согласно публикациям, они были переодеты в военную форму и представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни. По словам очевидцев, "мужчины с характерным цыганским говором" останавливали на дороге машины, подходили к водителям и просили денег якобы на похороны, обещая вернуть "две суммы". На публикации в соцсетях обратили внимание правоохранители, которые задержали попрошаек.
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"Установлены двое мужчин, одетые в камуфляжную форму, которые неоднократно просили денежные средства у водителей на дорогах Ростовской области… Мужчины доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пятницу в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Уже находясь в полиции, лже-ахматовцы записали на видео извинения всем военным и российским гражданам, а также тем, кого они обманули. Также они пообещали "больше так не делать".
Вместе с тем полиция просит всех, кто мог пострадать от действий этих мужчин, сообщить об этом правоохранителям. Разбирательство по этому инциденту продолжается, сообщили в ведомстве.
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