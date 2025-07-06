https://ria.ru/20250706/mvd-2027548363.html

В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата"

В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата" - РИА Новости, 06.07.2025

В Ростовской области ищут попрошаек, выдававших себя за бойцов "Ахмата"

Полицейские установили личности мужчин, которые, переодевшись в военную форму, представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни и попрошайничали в Ростовской... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:22:00+03:00

2025-07-06T22:22:00+03:00

2025-07-06T22:22:00+03:00

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

мошенничество

мошенники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Полицейские установили личности мужчин, которые, переодевшись в военную форму, представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни и попрошайничали в Ростовской области, в настоящее время правоохранители собирают информацию о пострадавших от этих лиц, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МВД РФ по региону. В середине недели в ростовских соцсетях появилась информация, что двое мужчин в Ростове-на-Дону и недалеко от Новочеркасска попрошайничали под видом военных. Согласно публикациям, они были переодеты в военную форму и представлялись бойцами отряда "Ахмат" из Чечни. По словам очевидцев, "мужчины с характерным цыганским говором" останавливали на дороге машины, подходили к водителям и просили денег якобы на похороны, обещая вернуть "две суммы". На публикации в соцсетях обратили внимание правоохранители, которые задержали попрошаек. "Установлены двое мужчин, одетые в камуфляжную форму, которые неоднократно просили денежные средства у водителей на дорогах Ростовской области… Мужчины доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пятницу в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. Уже находясь в полиции, лже-ахматовцы записали на видео извинения всем военным и российским гражданам, а также тем, кого они обманули. Также они пообещали "больше так не делать". Вместе с тем полиция просит всех, кто мог пострадать от действий этих мужчин, сообщить об этом правоохранителям. Разбирательство по этому инциденту продолжается, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250627/vymogatelstvo--2025709670.html

https://ria.ru/20250627/banda-2025873817.html

ростовская область

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, мошенники