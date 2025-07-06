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Маск пообещал супервеселье на учредительном съезде своей партии
Маск пообещал супервеселье на учредительном съезде своей партии - РИА Новости, 06.07.2025
Маск пообещал супервеселье на учредительном съезде своей партии
Американский миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки". РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:56:00+03:00
2025-07-06T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки". В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки", после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. "Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супер весело!", - написал миллиардер в соцсети X.В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск пообещал супервеселье на учредительном съезде своей партии
Маск пообещал устроить веселье на съезде созданной им новой "Партии Америки"