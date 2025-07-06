https://ria.ru/20250706/moskva-2027528327.html

ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.07.2025

ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:05:00+03:00

2025-07-06T19:05:00+03:00

2025-07-06T19:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250706/pvo--2027452123.html

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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)