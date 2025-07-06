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ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/moskva-2027528327.html
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.07.2025
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву
ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:05:00+03:00
2025-07-06T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250706/pvo--2027452123.html
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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

Собянин: средства ПВО сбили шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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Вчера, 08:04
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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