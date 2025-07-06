Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/moskva-2027491017.html
В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!"
В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025
В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!"
Форум Народного фронта "Все для Победы!" стартовал в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:05:00+03:00
2025-07-06T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027492417_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_df15c3c5c65661e4cd1b7fc6ca27f015.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум Народного фронта "Все для Победы!" стартовал в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На площадке Национального центра "Россия" собрались более тысячи активистов, волонтеров, военкоров из всех субъектов России. В ходе форума состоится вручение премии "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Фонд "Всё для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. За три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Кроме того, как отметили в пресс-службе Народного фронта, граждане РФ с 2022 года обеспечили квадрокоптерами, прицелами, генераторами и другой нужной техникой более 500 военных подразделений.
https://ria.ru/20250706/putin--2027484976.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027492417_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_36fe09724d7ccd6c18af733b83c2691a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва
В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!"

Форум Народного фронта "Все для Победы!" стартовал в центре "Россия" в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФорум Народного фронта "Всё для Победы!"
Форум Народного фронта Всё для Победы! - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Форум Народного фронта "Всё для Победы!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум Народного фронта "Все для Победы!" стартовал в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На площадке Национального центра "Россия" собрались более тысячи активистов, волонтеров, военкоров из всех субъектов России. В ходе форума состоится вручение премии "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
Фонд "Всё для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы.
За три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Кроме того, как отметили в пресс-службе Народного фронта, граждане РФ с 2022 года обеспечили квадрокоптерами, прицелами, генераторами и другой нужной техникой более 500 военных подразделений.
Путин на выставке Народного фронта Все для Победы! - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин приехал в Национальный центр "Россия"
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала