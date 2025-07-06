https://ria.ru/20250706/moskva-2027491017.html

В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!"

В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025

В Москве стартовал форум Народного фронта "Все для Победы!"

Форум Народного фронта "Все для Победы!" стартовал в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум Народного фронта "Все для Победы!" стартовал в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На площадке Национального центра "Россия" собрались более тысячи активистов, волонтеров, военкоров из всех субъектов России. В ходе форума состоится вручение премии "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Фонд "Всё для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. За три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Кроме того, как отметили в пресс-службе Народного фронта, граждане РФ с 2022 года обеспечили квадрокоптерами, прицелами, генераторами и другой нужной техникой более 500 военных подразделений.

https://ria.ru/20250706/putin--2027484976.html

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