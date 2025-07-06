Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 06.07.2025 (обновлено: 18:05 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/moskva-2027485069.html
В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"
В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" - РИА Новости, 06.07.2025
В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"
Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:19:00+03:00
2025-07-06T18:05:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027485388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cba26fb5718fc8a1a63a98f5628165fa.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора, сообщил корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Заявления Шора:Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и телеграм-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html
https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" в Москве на фоне ареста главы Гагаузии
Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствуют лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
2025-07-06T14:19
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027485388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6a78d2d58f751585f4ac8b84bd48629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"

Съезд молдавского блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста Гуцул

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора, сообщил корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.
Заявления Шора:
  • Блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах осенью 2025 года.
  • Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок до парламентских выборов.
  • Кишинев однозначно должен стать членом ОДКБ.
  • "Победа" начала сбор подписей за союз страны с Россией, в блоке уверены, что соберут не менее 60 процентов подписей граждан страны.
  • Избранный властями Молдавии путь евроинтеграции ведет страну к нищете и войне.
  • Президент Майя Санду — "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Шор: социальный взрыв из-за дела Гуцул может снести власти Молдавии
4 июля, 08:24

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
  • Во вторник судебный процесс перешел к этапу прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
  • Приговор должны объявить 5 августа.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.
Дело Гуцул рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и телеграм-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул
21 июня, 07:18
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала