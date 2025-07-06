В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"
Съезд молдавского блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста Гуцул
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора, сообщил корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.
Заявления Шора:
- Блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах осенью 2025 года.
- Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок до парламентских выборов.
- Кишинев однозначно должен стать членом ОДКБ.
- "Победа" начала сбор подписей за союз страны с Россией, в блоке уверены, что соберут не менее 60 процентов подписей граждан страны.
- Избранный властями Молдавии путь евроинтеграции ведет страну к нищете и войне.
- Президент Майя Санду — "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики.
Преследование Евгении Гуцул
- Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
- Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
- Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
- Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
- Во вторник судебный процесс перешел к этапу прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
- Приговор должны объявить 5 августа.
- Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.
Дело Гуцул рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и телеграм-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.