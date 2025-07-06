https://ria.ru/20250706/moskva-2027485069.html

В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"

В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" - РИА Новости, 06.07.2025

В Москве прошел съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"

Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:19:00+03:00

2025-07-06T14:19:00+03:00

2025-07-06T18:05:00+03:00

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евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" прошел в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора, сообщил корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Заявления Шора:Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и телеграм-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.

https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html

https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html

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Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствуют лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совфеда Константин Косачев. 2025-07-06T14:19 true PT0M05S

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