https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027441394.html

Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"

Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги" - РИА Новости, 06.07.2025

Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"

Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T03:07:00+03:00

2025-07-06T03:07:00+03:00

2025-07-06T03:07:00+03:00

единый государственный экзамен (егэ)

общество

россия

мошенничество

мошенники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. Согласно материалам, мошенники, представляясь, школьными психологами, убеждают, что якобы ребенок не прошел школьное тестирование, но его можно пересдать. "Аферисты предложили повторно пройти тестирование и отправили фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", - говорится в материалах. Спустя некоторое время с ребенком связались лжеспециалисты "Госуслуг" и сообщили об утечке информации о семьи, а также обвинили в финансировании запрещенных в стране организаций. При этом мошенники запугивают несовершеннолетних привлечением родителей к уголовной ответственности, а после убеждают включить видеозапись, провести дома "обыск", собрав все ценности и деньги, чтобы потом передать курьеру.

https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027440852.html

https://ria.ru/20250704/moshenniki-2027075843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, мошенничество, мошенники