https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027441394.html
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги" - РИА Новости, 06.07.2025
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"
Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:07:00+03:00
2025-07-06T03:07:00+03:00
2025-07-06T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. Согласно материалам, мошенники, представляясь, школьными психологами, убеждают, что якобы ребенок не прошел школьное тестирование, но его можно пересдать. "Аферисты предложили повторно пройти тестирование и отправили фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", - говорится в материалах. Спустя некоторое время с ребенком связались лжеспециалисты "Госуслуг" и сообщили об утечке информации о семьи, а также обвинили в финансировании запрещенных в стране организаций. При этом мошенники запугивают несовершеннолетних привлечением родителей к уголовной ответственности, а после убеждают включить видеозапись, провести дома "обыск", собрав все ценности и деньги, чтобы потом передать курьеру.
https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027440852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, мошенничество, мошенники
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Россия, Мошенничество, мошенники
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"
Мошенники под видом школьных психологов рассылают россиянам фейковые Госуслуги
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости.
Согласно материалам, мошенники, представляясь, школьными психологами, убеждают, что якобы ребенок не прошел школьное тестирование, но его можно пересдать.
"Аферисты предложили повторно пройти тестирование и отправили фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", - говорится в материалах.
Спустя некоторое время с ребенком связались лжеспециалисты "Госуслуг" и сообщили об утечке информации о семьи, а также обвинили в финансировании запрещенных в стране организаций.
При этом мошенники запугивают несовершеннолетних привлечением родителей к уголовной ответственности, а после убеждают включить видеозапись, провести дома "обыск", собрав все ценности и деньги, чтобы потом передать курьеру.