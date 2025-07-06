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Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги" - РИА Новости, 06.07.2025
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03:07 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027441394.html
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги" - РИА Новости, 06.07.2025
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"
Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:07:00+03:00
2025-07-06T03:07:00+03:00
единый государственный экзамен (егэ)
общество
россия
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. Согласно материалам, мошенники, представляясь, школьными психологами, убеждают, что якобы ребенок не прошел школьное тестирование, но его можно пересдать. "Аферисты предложили повторно пройти тестирование и отправили фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", - говорится в материалах. Спустя некоторое время с ребенком связались лжеспециалисты "Госуслуг" и сообщили об утечке информации о семьи, а также обвинили в финансировании запрещенных в стране организаций. При этом мошенники запугивают несовершеннолетних привлечением родителей к уголовной ответственности, а после убеждают включить видеозапись, провести дома "обыск", собрав все ценности и деньги, чтобы потом передать курьеру.
https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027440852.html
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единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, мошенничество, мошенники
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Россия, Мошенничество, мошенники
Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на "Госуслуги"

Мошенники под видом школьных психологов рассылают россиянам фейковые Госуслуги

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости
Сайт Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости.
Согласно материалам, мошенники, представляясь, школьными психологами, убеждают, что якобы ребенок не прошел школьное тестирование, но его можно пересдать.
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"Аферисты предложили повторно пройти тестирование и отправили фишинговую ссылку на фейковый сайт "Госуслуги", - говорится в материалах.
Спустя некоторое время с ребенком связались лжеспециалисты "Госуслуг" и сообщили об утечке информации о семьи, а также обвинили в финансировании запрещенных в стране организаций.
При этом мошенники запугивают несовершеннолетних привлечением родителей к уголовной ответственности, а после убеждают включить видеозапись, провести дома "обыск", собрав все ценности и деньги, чтобы потом передать курьеру.
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