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В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду - РИА Новости, 06.07.2025
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11:42 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/moshenniki--2027473224.html
В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду
В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду - РИА Новости, 06.07.2025
В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду
Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:42:00+03:00
2025-07-06T11:42:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую "юридическую безопасность". Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении. Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении. Также правоохранители предупреждают - никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.
https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027440852.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду

Мошенники предлагают россиянам взять в аренду банковские карты за вознаграждение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую "юридическую безопасность". Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
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Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении.
Также правоохранители предупреждают - никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.
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