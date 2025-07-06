https://ria.ru/20250706/moshenniki--2027473224.html

В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду

В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду - РИА Новости, 06.07.2025

В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду

Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:42:00+03:00

2025-07-06T11:42:00+03:00

2025-07-06T11:42:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

единый государственный экзамен (егэ)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую "юридическую безопасность". Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении. Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении. Также правоохранители предупреждают - никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.

https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027440852.html

https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026429527.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ), общество