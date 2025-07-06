https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027513677.html

В ПМР предрекли разрыв отношений Молдавии и России после саммита ЕС

В ПМР предрекли разрыв отношений Молдавии и России после саммита ЕС - РИА Новости, 06.07.2025

В ПМР предрекли разрыв отношений Молдавии и России после саммита ЕС

Кишинев будет использовать результаты прошедшего четвертого июля саммита Евросоюз - Молдавия для последующего разрыва отношений с Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:13:00+03:00

2025-07-06T17:13:00+03:00

2025-07-06T17:13:00+03:00

в мире

молдавия

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майя санду

олег озеров

мария захарова

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ТИРАСПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Кишинев будет использовать результаты прошедшего четвертого июля саммита Евросоюз - Молдавия для последующего разрыва отношений с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Президент Молдавии Майя Санду на саммите заявила, что хотела бы видеть "реинтеграцию и интеграцию" берегов Днестра свершившимися, но назвала присутствие российской армии препятствием для этого. "Через два дня после саммита ЕС - Молдова, прошедшего 4 июля, стало ясно, что мероприятие, с помощью которого Майя Санду пыталась укрепить позиции своей партии "Действие и солидарность" перед парламентскими выборами 28 сентября, будет использовано для будущего разрыва с Россией", - сказал Сафонов. По его мнению, теперь очевидно, что Санду будет тянуть с вручением верительных грамот российским послом Олегом Озеровым, чтобы иметь повод выслать его и еще больше обострить отношения Молдавии и РФ. "Если не обострить их (отношения - ред.), будет трудно придумать повод для втягивания Кишинева в открытое противостояние с Кремлем. А пониженные дипломатические отношения с РФ дают для этого больше оснований", - отметил эксперт. Он напомнил, что на саммите Санду заявила о необходимости быть готовым к другому сценарию, поскольку Россия якобы "не хочет видеть Молдову частью европейской семьи" и не хочет, чтобы республика укрепляла свою демократию и суверенитет. "Это выглядит как прямой анонс некой будущей провокации кишиневской власти. Что за сценарий она имеет в виду? Нападение на ПМР? Разгром и репрессии против внутримолдавской оппозиции на случай, если правящая клика проиграет выборы 28 сентября? Что-то еще?", - задался вопросом приднестровский депутат. Он полагает, что с учетом недавних западных саммитов, где США потребовали от стран ЕС тратить на военные нужды 5% от ВВП, напряженность неизбежно вырастет. "А раз уж замгенсека НАТО Радмила Шекеринская попросила и Молдову тратить те же пять процентов - значит, подготовка конфронтации Молдова - Россия первоначально пойдет на политико-дипломатическом поприще", - подчеркнул Сафонов. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022818936.html

https://ria.ru/20250705/moldaviya-2027378325.html

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, олег озеров, мария захарова, евросоюз, нато