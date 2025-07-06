Рейтинг@Mail.ru
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027492013.html
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией - РИА Новости, 06.07.2025
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией
Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:13:00+03:00
2025-07-06T15:13:00+03:00
в мире
россия
москва
илан шор
молдавия
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны, заявил лидер политблока Илан Шор. "Я также хочу сегодня заявить о том, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией. Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа", который проходит в Москве.
https://ria.ru/20250402/kishinev-2008821257.html
россия
москва
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, илан шор, молдавия, блок "победа"
В мире, Россия, Москва, Илан Шор, Молдавия, Блок "Победа"
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией

Шор: оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны, заявил лидер политблока Илан Шор.
"Я также хочу сегодня заявить о том, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией. Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа", который проходит в Москве.
Акция в аэропорту Кишинева против высылки российских дипломатов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Кишиневе прошла акция против высылки российских дипломатов
2 апреля, 09:51
 
В миреРоссияМоскваИлан ШорМолдавияБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала