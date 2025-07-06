https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027492013.html

Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией

Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией - РИА Новости, 06.07.2025

Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией

Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:13:00+03:00

2025-07-06T15:13:00+03:00

2025-07-06T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны, заявил лидер политблока Илан Шор. "Я также хочу сегодня заявить о том, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией. Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа", который проходит в Москве.

https://ria.ru/20250402/kishinev-2008821257.html

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в мире, россия, москва, илан шор, молдавия, блок "победа"