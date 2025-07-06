https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027492013.html
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией - РИА Новости, 06.07.2025
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией
Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:13:00+03:00
2025-07-06T15:13:00+03:00
2025-07-06T15:13:00+03:00
в мире
россия
москва
илан шор
молдавия
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны, заявил лидер политблока Илан Шор. "Я также хочу сегодня заявить о том, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией. Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа", который проходит в Москве.
https://ria.ru/20250402/kishinev-2008821257.html
россия
москва
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, илан шор, молдавия, блок "победа"
В мире, Россия, Москва, Илан Шор, Молдавия, Блок "Победа"
Блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией
Шор: оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией