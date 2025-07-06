Избранный Молдавией путь евроинтеграции приведет к нищете, заявил Шор
Оппозиционер Шор: путь евроинтеграции ведет к войне и тотальной нищете
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Путь евроинтеграции, который выбрали власти Молдавии. ведет к войне и уже привел к тотальной нищете, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Путь евроинтеграции ведет к войне, путь евроинтеграции привел к нищете, тотальной нищете, путь евроинтеграции привел к той вакханалии и мракобесию, которые творятся сегодня в Молдове", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа".
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.