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Избранный Молдавией путь евроинтеграции приведет к нищете, заявил Шор - РИА Новости, 06.07.2025
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15:18 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/moldavija-2027493114.html
Избранный Молдавией путь евроинтеграции приведет к нищете, заявил Шор
Избранный Молдавией путь евроинтеграции приведет к нищете, заявил Шор - РИА Новости, 06.07.2025
Избранный Молдавией путь евроинтеграции приведет к нищете, заявил Шор
Путь евроинтеграции, который выбрали власти Молдавии. ведет к войне и уже привел к тотальной нищете, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:18:00+03:00
2025-07-06T15:18:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
илан шор
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Путь евроинтеграции, который выбрали власти Молдавии. ведет к войне и уже привел к тотальной нищете, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Путь евроинтеграции ведет к войне, путь евроинтеграции привел к нищете, тотальной нищете, путь евроинтеграции привел к той вакханалии и мракобесию, которые творятся сегодня в Молдове", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа". Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250621/moldaviya-2024440246.html
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в мире, молдавия, россия, украина, илан шор, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Илан Шор, Мария Захарова, Евросоюз
Избранный Молдавией путь евроинтеграции приведет к нищете, заявил Шор

Оппозиционер Шор: путь евроинтеграции ведет к войне и тотальной нищете

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Путь евроинтеграции, который выбрали власти Молдавии. ведет к войне и уже привел к тотальной нищете, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Путь евроинтеграции ведет к войне, путь евроинтеграции привел к нищете, тотальной нищете, путь евроинтеграции привел к той вакханалии и мракобесию, которые творятся сегодня в Молдове", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Глава Молдавии продвигает евроинтеграцию ради выгоды, заявил Шор
21 июня, 06:13
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Эксперт оценил отношение жителей Молдавии к евроинтеграции
6 июня, 20:57
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаИлан ШорМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
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