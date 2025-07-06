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Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха - РИА Новости, 06.07.2025
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01:54 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/mironov-2027438461.html
Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха
Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха - РИА Новости, 06.07.2025
Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха
Необходимо создать отдельную структуру при кабмине, которая будет заниматься вопросами организации детского отдыха в России, считает лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:54:00+03:00
2025-07-06T01:54:00+03:00
россия
сергей миронов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Необходимо создать отдельную структуру при кабмине, которая будет заниматься вопросами организации детского отдыха в России, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "Я убежден, что за организацию детского отдыха в стране должна отвечать специальная федеральная структура. В ее ведении будет масштабная программа строительства лагерей, турбаз и пансионатов. Тогда государство сможет регулировать цены на путевки, отдых станет более доступным, и родителям не придётся весь год копить деньги на отправку ребёнка в летний лагерь", – сказал Миронов РИА Новости. По мнению политика, в 2025 году с летним детским отдыхом принципиально ничего не поменялось: путёвки остаются дорогими, лагерей не хватает. "Я думаю, что число детей, которые смогут поехать отдохнуть, по сравнению с прошлым годом сильно не увеличится", - добавил он. По словам Миронова, в правительстве говорят о том, что в России работает почти 40 тысяч детских лагерей и каждый год в них отдыхает 6 миллионов детей. "Но что это за цифры? Есть данные, что стационарных загородных лагерей в стране не более 2,2 тысяч. Остальные – городские. Чаще всего их открывают при школах, то есть дети туда приходят днём пока родители на работе, а значит ни свежего воздуха, ни полноценного отдыха", - указал лидер партии. Депутат отметил, что ещё в октябре прошлого года Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала кабмину повысить доступность детского отдыха, но не все рекомендации выполнены. "О чём можно говорить, если в стране до сих пор нет единого федерального реестра детских лагерей? Все они находятся в ведении регионов, и собрать информацию воедино некому, как и по-прежнему некому заняться массовым строительством новых баз отдыха. У регионов денег на это нет, а федеральный бюджет выделяет средства только на их модернизацию. Получается, что вся надежда на частников, но при таком подходе путёвки будут оставаться дорогими, то есть недоступными для большинства граждан", – считает Миронов. Парламентарий также напомнил, что в 2025 году на три миллиарда рублей федеральных денег в 68 регионах России планировалось привести в порядок около 150 лагерей – построить новые модули на 3,5 тысячи отдыхающих, однако Миронов выразил сомнение в том, что удастся выполнить поставленные задачи и существенно изменить ситуацию в отрасли.
https://ria.ru/20250316/lager-1797025805.html
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html
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россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха

Миронов: за организацию детского отдыха в стране должна отвечать спецструктура

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Необходимо создать отдельную структуру при кабмине, которая будет заниматься вопросами организации детского отдыха в России, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Я убежден, что за организацию детского отдыха в стране должна отвечать специальная федеральная структура. В ее ведении будет масштабная программа строительства лагерей, турбаз и пансионатов. Тогда государство сможет регулировать цены на путевки, отдых станет более доступным, и родителям не придётся весь год копить деньги на отправку ребёнка в летний лагерь", – сказал Миронов РИА Новости.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Отдых в детском лагере-2025: куда поехать и как подготовиться
16 марта, 18:45
По мнению политика, в 2025 году с летним детским отдыхом принципиально ничего не поменялось: путёвки остаются дорогими, лагерей не хватает. "Я думаю, что число детей, которые смогут поехать отдохнуть, по сравнению с прошлым годом сильно не увеличится", - добавил он.
По словам Миронова, в правительстве говорят о том, что в России работает почти 40 тысяч детских лагерей и каждый год в них отдыхает 6 миллионов детей. "Но что это за цифры? Есть данные, что стационарных загородных лагерей в стране не более 2,2 тысяч. Остальные – городские. Чаще всего их открывают при школах, то есть дети туда приходят днём пока родители на работе, а значит ни свежего воздуха, ни полноценного отдыха", - указал лидер партии.
Депутат отметил, что ещё в октябре прошлого года Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала кабмину повысить доступность детского отдыха, но не все рекомендации выполнены.
"О чём можно говорить, если в стране до сих пор нет единого федерального реестра детских лагерей? Все они находятся в ведении регионов, и собрать информацию воедино некому, как и по-прежнему некому заняться массовым строительством новых баз отдыха. У регионов денег на это нет, а федеральный бюджет выделяет средства только на их модернизацию. Получается, что вся надежда на частников, но при таком подходе путёвки будут оставаться дорогими, то есть недоступными для большинства граждан", – считает Миронов.
Парламентарий также напомнил, что в 2025 году на три миллиарда рублей федеральных денег в 68 регионах России планировалось привести в порядок около 150 лагерей – построить новые модули на 3,5 тысячи отдыхающих, однако Миронов выразил сомнение в том, что удастся выполнить поставленные задачи и существенно изменить ситуацию в отрасли.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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16 июня, 01:05
 
РоссияСергей МироновГосдума РФОбщество
 
 
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