https://ria.ru/20250706/mironov-2027438461.html

Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха

Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха - РИА Новости, 06.07.2025

Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха

Необходимо создать отдельную структуру при кабмине, которая будет заниматься вопросами организации детского отдыха в России, считает лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:54:00+03:00

2025-07-06T01:54:00+03:00

2025-07-06T01:54:00+03:00

россия

сергей миронов

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общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Необходимо создать отдельную структуру при кабмине, которая будет заниматься вопросами организации детского отдыха в России, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "Я убежден, что за организацию детского отдыха в стране должна отвечать специальная федеральная структура. В ее ведении будет масштабная программа строительства лагерей, турбаз и пансионатов. Тогда государство сможет регулировать цены на путевки, отдых станет более доступным, и родителям не придётся весь год копить деньги на отправку ребёнка в летний лагерь", – сказал Миронов РИА Новости. По мнению политика, в 2025 году с летним детским отдыхом принципиально ничего не поменялось: путёвки остаются дорогими, лагерей не хватает. "Я думаю, что число детей, которые смогут поехать отдохнуть, по сравнению с прошлым годом сильно не увеличится", - добавил он. По словам Миронова, в правительстве говорят о том, что в России работает почти 40 тысяч детских лагерей и каждый год в них отдыхает 6 миллионов детей. "Но что это за цифры? Есть данные, что стационарных загородных лагерей в стране не более 2,2 тысяч. Остальные – городские. Чаще всего их открывают при школах, то есть дети туда приходят днём пока родители на работе, а значит ни свежего воздуха, ни полноценного отдыха", - указал лидер партии. Депутат отметил, что ещё в октябре прошлого года Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала кабмину повысить доступность детского отдыха, но не все рекомендации выполнены. "О чём можно говорить, если в стране до сих пор нет единого федерального реестра детских лагерей? Все они находятся в ведении регионов, и собрать информацию воедино некому, как и по-прежнему некому заняться массовым строительством новых баз отдыха. У регионов денег на это нет, а федеральный бюджет выделяет средства только на их модернизацию. Получается, что вся надежда на частников, но при таком подходе путёвки будут оставаться дорогими, то есть недоступными для большинства граждан", – считает Миронов. Парламентарий также напомнил, что в 2025 году на три миллиарда рублей федеральных денег в 68 регионах России планировалось привести в порядок около 150 лагерей – построить новые модули на 3,5 тысячи отдыхающих, однако Миронов выразил сомнение в том, что удастся выполнить поставленные задачи и существенно изменить ситуацию в отрасли.

https://ria.ru/20250316/lager-1797025805.html

https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей миронов, госдума рф, общество