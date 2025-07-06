Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 06.07.2025 (обновлено: 22:01 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/minoborony-2027540977.html
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР
Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:47:00+03:00
2025-07-06T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027539543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f28bed2e456b176855e81f47c0d0ed8.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны. &quot;Подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, МО опубликовало видеоролик с освобождением населенного пункта. На нем видно, как штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону и закрепились в Поддубном. Расчеты артиллерии и беспилотников группировки войск "Восток" при этом непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ. В итоге противника выдавили из населенного пункта. &quot;Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги Российской Федерации&quot;, — отметили в Минобороны.В ролике видно, как бойцы группировки "Восток" держат в руках российские флаги, стоя на дороге и во дворах домов Поддубного.Военнослужащие инженерных подразделений мотострелковой бригады приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов, добавили в министерстве.Об освобождении Поддубного ведомство сообщило сегодня.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025487430.html
https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские бойцы с триколорами в освобожденном селе в ДНР
российских бойцов с триколорами в освобожденном селе. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-06T20:47
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027539543_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5b79e88d7a6ad75cb70ddf4155ac88b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР

МО: ВС России продолжают двигаться вперед и выбивать ВСУ из населенных пунктов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — отметили в ведомстве.

Удары планирующими бомбами по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР
26 июня, 07:20
Кроме того, МО опубликовало видеоролик с освобождением населенного пункта. На нем видно, как штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону и закрепились в Поддубном.
Расчеты артиллерии и беспилотников группировки войск "Восток" при этом непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ. В итоге противника выдавили из населенного пункта.
«

"Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги Российской Федерации", — отметили в Минобороны.

В ролике видно, как бойцы группировки "Восток" держат в руках российские флаги, стоя на дороге и во дворах домов Поддубного.
Военнослужащие инженерных подразделений мотострелковой бригады приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов, добавили в министерстве.
Об освобождении Поддубного ведомство сообщило сегодня.
Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР
24 мая, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала