https://ria.ru/20250706/minoborony-2027540977.html

Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР

Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025

Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР

Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:47:00+03:00

2025-07-06T20:47:00+03:00

2025-07-06T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — отметили в ведомстве.Кроме того, МО опубликовало видеоролик с освобождением населенного пункта. На нем видно, как штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону и закрепились в Поддубном. Расчеты артиллерии и беспилотников группировки войск "Восток" при этом непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ. В итоге противника выдавили из населенного пункта. "Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги Российской Федерации", — отметили в Минобороны.В ролике видно, как бойцы группировки "Восток" держат в руках российские флаги, стоя на дороге и во дворах домов Поддубного.Военнослужащие инженерных подразделений мотострелковой бригады приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов, добавили в министерстве.Об освобождении Поддубного ведомство сообщило сегодня.

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025487430.html

https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html

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Российские бойцы с триколорами в освобожденном селе в ДНР российских бойцов с триколорами в освобожденном селе. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-06T20:47 true PT1M38S

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