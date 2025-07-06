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Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР
Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:47:00+03:00
2025-07-06T20:47:00+03:00
2025-07-06T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — отметили в ведомстве.Кроме того, МО опубликовало видеоролик с освобождением населенного пункта. На нем видно, как штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону и закрепились в Поддубном. Расчеты артиллерии и беспилотников группировки войск "Восток" при этом непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ. В итоге противника выдавили из населенного пункта. "Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги Российской Федерации", — отметили в Минобороны.В ролике видно, как бойцы группировки "Восток" держат в руках российские флаги, стоя на дороге и во дворах домов Поддубного.Военнослужащие инженерных подразделений мотострелковой бригады приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов, добавили в министерстве.Об освобождении Поддубного ведомство сообщило сегодня.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025487430.html
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Российские бойцы с триколорами в освобожденном селе в ДНР
российских бойцов с триколорами в освобожденном селе.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР
МО: ВС России продолжают двигаться вперед и выбивать ВСУ из населенных пунктов
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" после освобождения Поддубного в ДНР продолжают двигаться вперед, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — отметили в ведомстве.
Кроме того, МО опубликовало видеоролик с освобождением населенного пункта. На нем видно, как штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону и закрепились в Поддубном.
Расчеты артиллерии и беспилотников группировки войск "Восток" при этом непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ. В итоге противника выдавили из населенного пункта.
«
"Проведя зачистку зданий и подвальных помещений, мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги Российской Федерации", — отметили в Минобороны.
В ролике видно, как бойцы группировки "Восток" держат в руках российские флаги, стоя на дороге и во дворах домов Поддубного.
Военнослужащие инженерных подразделений мотострелковой бригады приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов, добавили в министерстве.
Об освобождении Поддубного ведомство сообщило сегодня.