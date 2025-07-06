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Минфин США отреагировал на планы Маска создать партию - РИА Новости, 06.07.2025
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20:00 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/mask-2027535579.html
Минфин США отреагировал на планы Маска создать партию
Минфин США отреагировал на планы Маска создать партию - РИА Новости, 06.07.2025
Минфин США отреагировал на планы Маска создать партию
Министр финансов США Скотт Бессент, который ранее открыто враждовал с бывшим коллегой Илоном Маском, в воскресенье отреагировал на планы последнего создать свою РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:00:00+03:00
2025-07-06T20:00:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент, который ранее открыто враждовал с бывшим коллегой Илоном Маском, в воскресенье отреагировал на планы последнего создать свою политическую партию, отметив непопулярность миллиардера в опросах общественного мнения. В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки", после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме ранее подтверждали и факт споров Маска с Бессентом, однако СМИ сообщали о том, что их перепалка, которая произошла весной, дошла до драки. "Принципы DOGE были очень популярны. Я думаю, если вы посмотрите на опросы, Илон популярен не был, поэтому я считаю, что советы директоров в его различных компаниях хотели, чтобы он вернулся и управлял теми компаниями, с чем он справляется лучше всех. Поэтому я полагаю, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление будет поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической", - заявил Бессент телеканалу Fox News. Как следует из апрельского опроса Harvard CAPS-Harris, уровень неодобрения Маска, который тогда еще возглавлял департамент эффективности правительства США (DOGE) вырос на пять процентных пунктов и составил 49%. В то же время 56% опрошенных положительно оценили деятельность самого DOGE. Схожую динамику непопулярности Маска ранее показывали и другие опросы. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
https://ria.ru/20250706/musk-2027482960.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Минфин США отреагировал на планы Маска создать партию

Глава Минфина США Бессент раскритиковал планы Маска создать политическую партию

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент, который ранее открыто враждовал с бывшим коллегой Илоном Маском, в воскресенье отреагировал на планы последнего создать свою политическую партию, отметив непопулярность миллиардера в опросах общественного мнения.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки", после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме ранее подтверждали и факт споров Маска с Бессентом, однако СМИ сообщали о том, что их перепалка, которая произошла весной, дошла до драки.
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"Принципы DOGE были очень популярны. Я думаю, если вы посмотрите на опросы, Илон популярен не был, поэтому я считаю, что советы директоров в его различных компаниях хотели, чтобы он вернулся и управлял теми компаниями, с чем он справляется лучше всех. Поэтому я полагаю, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление будет поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической", - заявил Бессент телеканалу Fox News.
Как следует из апрельского опроса Harvard CAPS-Harris, уровень неодобрения Маска, который тогда еще возглавлял департамент эффективности правительства США (DOGE) вырос на пять процентных пунктов и составил 49%. В то же время 56% опрошенных положительно оценили деятельность самого DOGE. Схожую динамику непопулярности Маска ранее показывали и другие опросы.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Илон Маск на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
СМИ раскрыли, кто поставил Маску фингал под глазом
7 июня, 23:45
 
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