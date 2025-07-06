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Президент Бразилии обвинил МАГАТЭ в оправдании незаконных интервенций - РИА Новости, 06.07.2025
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19:44 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/magate-2027534183.html
Президент Бразилии обвинил МАГАТЭ в оправдании незаконных интервенций
Президент Бразилии обвинил МАГАТЭ в оправдании незаконных интервенций - РИА Новости, 06.07.2025
Президент Бразилии обвинил МАГАТЭ в оправдании незаконных интервенций
Старые риторические приемы снова используются для оправдания незаконных интервенций, дестабилизирующих Ближний Восток и Африку, инструментализация МАГАТЭ, как... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:44:00+03:00
2025-07-06T19:44:00+03:00
в мире
ближний восток
бразилия
африка
луис инасиу лула да силва
организация по запрещению химического оружия
магатэ
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Старые риторические приемы снова используются для оправдания незаконных интервенций, дестабилизирующих Ближний Восток и Африку, инструментализация МАГАТЭ, как ранее произошло с ОЗХО, ставит под угрозу его репутацию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии саммита БРИКС. "Старые риторические маневры используются повторно для оправдания незаконных вмешательств. Как это уже случалось в прошлом с Организацией по запрещению химического оружия, инструментализация работы Международного агентства по атомной энергии ставит под угрозу репутацию организации, которая имеет основополагающее значение для мира", - сказал Лула. По словам бразильского лидера, без поддержки международного права провалы в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, вероятно, повторятся еще более серьезным образом. "Последствия для стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, особенно в Сахеле, были катастрофическими и ощущаются до сих пор", - подчеркнул президент Бразилии. Лула заявил также, что страх ядерной катастрофы "вернулся в повседневную жизнь". "Повторяющиеся нарушения территориальной целостности государств в ущерб переговорным решениям подрывают усилия по предотвращению распространения атомного оружия", - считает бразильский лидер.
https://ria.ru/20250429/briks-2014209401.html
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в мире, ближний восток, бразилия, африка, луис инасиу лула да силва, организация по запрещению химического оружия, магатэ, брикс
В мире, Ближний Восток, Бразилия, Африка, Луис Инасиу Лула да Силва, Организация по запрещению химического оружия, МАГАТЭ, БРИКС
Президент Бразилии обвинил МАГАТЭ в оправдании незаконных интервенций

Лула да Силва: ближневосточные интервенции оправдывают старой риторикой

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Старые риторические приемы снова используются для оправдания незаконных интервенций, дестабилизирующих Ближний Восток и Африку, инструментализация МАГАТЭ, как ранее произошло с ОЗХО, ставит под угрозу его репутацию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии саммита БРИКС.
"Старые риторические маневры используются повторно для оправдания незаконных вмешательств. Как это уже случалось в прошлом с Организацией по запрещению химического оружия, инструментализация работы Международного агентства по атомной энергии ставит под угрозу репутацию организации, которая имеет основополагающее значение для мира", - сказал Лула.
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По словам бразильского лидера, без поддержки международного права провалы в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, вероятно, повторятся еще более серьезным образом.
"Последствия для стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, особенно в Сахеле, были катастрофическими и ощущаются до сих пор", - подчеркнул президент Бразилии.
Лула заявил также, что страх ядерной катастрофы "вернулся в повседневную жизнь".
"Повторяющиеся нарушения территориальной целостности государств в ущерб переговорным решениям подрывают усилия по предотвращению распространения атомного оружия", - считает бразильский лидер.
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В миреБлижний ВостокБразилияАфрикаЛуис Инасиу Лула да СилваОрганизация по запрещению химического оружияМАГАТЭБРИКС
 
 
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